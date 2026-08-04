‘인공눈물인 줄 알고 눈에 쏙’…화장품 넣었다가 각막 손상 위기

한국소비자원은 일회용 인공눈물과 용기 형태가 유사한 앰플이나 세럼 화장품을 눈에 잘못 넣는 사고가 발생하고 있다고 4일 밝혔다. 이로 인해 결막염 등은 물론 각막 손상까지 일으킬 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

화장품과 일회용 인공눈물 비교. 한국소비자원 제공

2021년 1월부터 지난 6월까지 소비자위해감시시스템에 접수된 ‘타 제품군을 인공눈물로 오인해 눈에 넣은 사례’는 21건이다. 이 중 세럼 등 화장품을 오인한 사례는 4건이었다.

지난 2월에도 세럼을 인공눈물로 착각하고 눈에 넣어 안구에 손상을 입은 사례가 나왔다.

해당 화장품은 투명 플라스틱 형태의 일회용 인공눈물 용기와 외관이 매우 비슷한 구조였다.

한국소비자원이 주요 4개 온라인 플랫폼을 조사한 결과, 4개 업체에서 판매하는 세럼과 앰플 화장품이 인공눈물과 구분하기 어려운 용기에 담겨 있어 소비자가 오인할 우려가 있었다.

이에 한국소비자원은 식품의약품안전처와 함께 4개 업체에 제품 개선을 권고했고, 3개 업체는 해당 제품의 생산을 중단하기로 했다. 1개 업체는 용기 디자인 개선 계획을 회신했다.

세럼, 앰플 등의 화장품에는 성분을 잘 섞이게 하는 계면활성제와 미생물 증식을 억제하는 보존제 등이 있다.

이러한 성분이 안구에 닿으면 각막에 자극을 유발해 화끈거림과 이물감, 독성 결막염은 물론 눈을 보호하는 가장 바깥층인 ‘각막 상피’의 손상까지 일으킬 우려가 있다.

한국소비자원은 “용기에 기재된 표시사항을 확인하고 어두운 곳에서는 사용을 자제해 달라”고 당부했다.

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