상반기 배당 기업 50% 급증… 이재용 회장, 728억 받아 개인 1위

이재용 삼성전자 회장. 뉴시스

상법 개정 여파로 올해 상반기 배당을 실시한 기업이 전년 대비 50% 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 이 기간 가장 많은 배당금을 수령한 개인은 728억원을 받은 이재용 삼성전자 회장으로 집계됐다.

4일 기업분석연구소 리더스인덱스가 국내 상장사 2873곳 중 지난 8월 3일까지 분기 또는 반기 현금·현물배당 공시를 완료한 기업들의 배당 현황을 분석한 결과에 따르면, 올해 상반기 배당 공시 기업은 127곳으로 조사됐다. 이는 전년 동기 86곳 대비 47.7% 증가한 수치다.

이들 기업의 전체 배당금 총액은 전년 11조4160억원에서 18.4% 늘어난 13조5200억원으로 집계됐다. 상반기 배당 기업의 평균 시가배당률은 1.8%로 전년 동기 1.3% 대비 0.5%포인트 상승한 것으로 나타났다. 조사 대상 127곳 중 105곳이 배당을 확대했고, 12곳은 축소했으며, 10곳은 전년 수준을 유지했다.

◆ 삼성전자·현대차 배당금 최상위... 금융지주·HD현대 상승세 뚜렷

기업별로는 삼성전자가 가장 많은 배당금을 지급했다. 삼성전자는 1분기 2조4533억원, 2분기 2조4559억원 등 상반기에만 총 4조9092억원을 배당하기로 결정했다. 다만 주가 상승 여파로 시가배당률은 보통주 기준 1분기 0.2%, 2분기 0.1% 수준에 머물렀다. 뒤를 이어 현대자동차가 1·2분기 합산 1조3092억원을 배당했다.

4대 금융지주의 상반기 배당금 역시 가파른 증가세를 보였다. KB금융이 8109억원을 배당한 가운데 신한지주 6963억원, 하나금융지주 6151억원, 우리금융지주 3210억원 순으로 집계됐다. 전년 동기 대비 증가율은 각각 21.1%, 25.4%, 23.0%, 9.1%를 기록했다.

HD현대 그룹 주요 계열사의 배당 성장세도 두드러졌다. HD현대중공업이 6390억원을 배당해 전년 대비 331% 급증했고, HD한국조선해양 4596억원, HD현대 1837억원, HD현대일렉트릭 936억원, HD현대마린솔루션 807억원 순으로 뒤를 이었다.

◆ 개인 배당 1위 이재용... 비과세 ‘감액배당’ 도입 기업도 22곳

개인별 상반기 배당액은 이재용 삼성전자 회장이 728억원으로 1위를 차지했다. 정몽구 현대차그룹 명예회장이 671억원으로 2위, 정몽준 아산재단 이사장이 546억원으로 3위에 올랐다.

전년도 1위였던 홍라희 리움미술관 명예관장은 상속세 재원 마련을 위한 주식 매각 영향으로 올해 544억원을 받아 4위로 내려앉았다. 이어 이서현 삼성물산 전략기획담당 사장(341억원), 이부진 호텔신라 사장(312억원), 정의선 현대차그룹 회장(284억원), 최태원 SK그룹 회장(195억원), 이화경 오리온그룹 부회장(141억원), 정기선 HD현대 회장(126억원) 등이 상위 10위권에 이름을 올렸다.

한편 상반기 배당을 발표한 127개 기업 중 우리금융지주, SK스퀘어, 두산밥캣 등 22곳(17.3%)은 감액배당을 도입한 것으로 확인됐다. 감액배당은 자본준비금 등 납입자본을 감액해 주주에게 현금으로 지급하는 방식으로, 배당소득세가 부과되지 않는 비과세 배당에 해당한다. 시장에서는 주주환원책 다변화의 일환으로 보는 관측이 나온다.

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