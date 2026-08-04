45세 노을 강균성, 10월 결혼…"평생 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람"

그룹 노을의 강균성(45)이 오는 10월 30일에 결혼을 한다고 발표했다.

강균성은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "제가 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일에 결혼하게 되었다"면서 결혼 소식을 알렸다.

강균성 인스타그램 캡처

이날 강균성은 "오랜 시간 함께하며 기쁠 때나 힘들 때나 늘 곁을 지켜주신 여러분 덕분에 저는 많은 사랑을 받으며 살아올 수 있었다, 정말 감사하다"며 "그런 여러분께 가장 먼저 전하고 싶은 소식이 있어, 이렇게 글을 남긴다"고 전했다.

이어 "이 소식을 전하는 순간이 조금은 떨리지만, 누구보다 먼저 여러분께 직접 말씀드리고 싶었다"며 "늘 변함없이 응원해 주시고, 제 삶의 소중한 순간들을 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다"고 팬들에게 고마움을 표했다.

더불어 "앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주신다면 큰 힘이 될 것 같다"고 이야기하기도 했다.

한편 강균성은 2002년 그룹 노을로 데뷔해 다수의 음반을 내고 활동했다. 노을의 대표곡으로는 '붙잡고도' '아파도 아파도' '전부 너였다' '청혼' '그리워 그리워' 등이 있다. 다수의 예능 프로그램에서 활약하기도 한 강균성은 현재 유튜브 채널 '강균성 SOOM'을 통해 팬들과 소통하고 있다.

<뉴스1>

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