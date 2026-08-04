'싱글맘' 지연수, 곰탕집 알바 근황 "내 가게 아냐"

방송인 지연수가 홀로 아들을 양육하며 곰탕집 직원으로 일하는 근황을 전했다.

지연수는 3일 자신의 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에 공개한 영상을 통해 아들 민수 군을 등교시킨 뒤 곰탕집으로 출근해 일하는 일상을 공개했다.

지연수. (사진 = 유튜브 캡처)

영상에서 지연수는 하루 100~150그릇의 서빙 업무를 소화하며 성실하게 근무하는 모습을 보였다.

항간의 식당 홍보 의혹에 대해서는 "내 가게가 아니며 운영과 전혀 무관한 직원일 뿐"이라고 선을 그었다.

이어 과거 방송인이라는 이유로 채용에서 해고된 경험을 털어놓으며 "생계를 위해 일을 해야 하기에 어딜 가든 먼저 방송했던 사람이라고 밝히지 않는다"고 고백했다.

또한 "화려했던 그 시절에 갇혀 살면 발전하지 못한다. 현재를 살아야 한다"며 아들에게 한우 곰탕을 먹이고 싶어 식당 일을 시작했다고 전했다.

한편 모델 출신 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들을 뒀다. 2020년 이혼 후 홀로 양육하고 있다.

<뉴시스>

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