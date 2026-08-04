상반기 단기사채 990조 발행 역대최대…기업 단기자금 수요 확대

올해 상반기 증권사 및 일반기업의 단기 자금 수요가 대폭 늘어나면서 단기사채 발행 규모가 990조원을 넘어 반기 기준 역대 최대치를 기록했다.



기업어음(CP) 발행 규모도 282조원을 넘어 같은 기간 최대치에 달했다.

금융감독원 표지석. 연합뉴스

금융감독원은 4일 '26년 상반기 기업의 직접금융 조달실적'에서 상반기 단기사채 발행이 990조936억원으로 작년 동기 대비 470조295억원(90.4%) 늘었다고 밝혔다.



특히 금융사와 일반기업 등이 발행한 단기사채 규모가 441조9천403억원 늘어 전체 증가세를 견인했다.



같은 기간 CP 발행 금액은 45조774억원(19.0%) 증가한 282조7천547억원으로 집계됐다.



이 가운데 미수금, 회사채, 정기예금 등을 기초로 발행된 기타자산유동화기업어음(ABCP)의 발행액은 7조966억원 증가했다.



올해 상반기 증시 호황으로 빚투(빚내서투자) 수요가 확대돼 증거금 및 미수금 등 규모가 늘면서 증권사의 자금 조달 수요도 높아졌기 때문으로 보인다.



또 일반기업 역시 시장금리 상승 등 불안정한 시장 상황에 일반 회사채보다 만기가 짧은 단기사채로 자금을 조달하려는 수요가 늘었다.



상반기 주식 발행 금액은 2조9천786억원으로 작년 동기(4조2천337억원)보다 29.6% 감소했다.



기업공개(IPO) 건수가 42건에서 28건으로 감소하고 중소형 IPO 위주로 진행되면서 IPO 규모가 1조141억원으로 4천351억원(30.0%) 줄었다.



유상증자 규모도 작년 상반기보다 8천201억원(29.5%) 줄어든 1조9천645억원을 기록했다.



회사채 발행 규모도 123조5천968억원으로 11조9천268억원 감소했다. 금융채 발행은 6조9천719억원 감소한 90조4천157억원으로 집계됐다.



금융채 중에서 금융지주채가 2천440억원, 은행채가 2천384억원 증가한 반면, 기타 금융채는 7조4천543억원 감소했다.



자산유동화증권(ABS)은 7조2천759억원으로 전년 동기 대비 3조2천31억원 감소한 것으로 나타났다.

<연합>

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