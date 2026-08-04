[사이테크+] "소셜미디어 일찍 시작한 아이들, 학업 성과 더 낮았다"

스마트폰과 소셜미디어 이용 시작 연령이 점점 어려지는 가운데 소셜미디어를 일찍 시작할수록 학교 성적이 더 낮고, 이는 스마트폰을 수시로 확인하는 습관의 영향일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.



이탈리아 밀라노비코카대 마르코 구이 교수팀은 4일 과학 저널 네이처 인간행동(Nature Human Behaviour)에서 학생 5천227명의 학교생활을 장기간 추적한 결과, 6학년(11~12세) 때 소셜미디어를 시작한 경우 나중에 시작한 학생들보다 이탈리아어와 수학 성적이 지속해 낮았다며 이같이 밝혔다.

청소년들이 스마트폰을 사용하고 있는 이미지. 게티이미지뱅크

구이 교수는 "소셜미디어를 일찍 사용하는 것이 학교생활 전반의 학습 성과에 미치는 영향을 장기간 추적했다"며 "11~12세에 소셜미디어를 시작한 학생들에게서 부정적 영향이 가장 뚜렷하게 나타났다"고 말했다.



최근 어린이와 청소년의 스마트폰과 소셜미디어 이용 연령이 점점 낮아지면서, 이른 시기의 디지털 기기 사용이 성장과 학습에 어떤 영향을 미치는지를 둘러싸고 학계와 사회에서 논쟁이 이어지고 있다.



연구팀은 그동안 소셜미디어 사용이 건강·웰빙에 미치는 영향 연구가 많았지만 결과가 일관되지 않고 인과관계도 명확하지 않았다며 특히 소셜미디어를 시작한 시기가 학업 성과에 미치는 영향에 관한 연구는 거의 없었다고 지적했다.



연구팀은 이탈리아 북부 28개 학교 학생 5천227명을 대상으로 디지털 기기 사용 습관을 조사한 뒤 이를 국가 학업성취도 평가(INVALSI)의 이탈리아어·영어·수학 표준화 시험 성적과 결합해 분석했다.



학업 성적은 2학년(7~8세), 5학년(10~11세), 8학년(13~14세), 10학년(15~16세) 등 네 시점에 걸쳐 추적했다. 성별과 부모 학력, 가정환경, 이전 학업성취도 등을 최대한 비슷하게 맞춘 학생들끼리 비교해 소셜미디어 사용 시기의 영향을 추정했다.



연구 대상 학생 중 절반 가까이는 6학년(11~12세) 때 스마트폰을 갖게 됐고 소셜미디어 계정도 만든 경우가 많았다. 반면 법률상 부모 동의 없이 소셜미디어를 이용할 수 있는 14세 이후(9학년 이상)까지 기다린 학생은 16.3%에 불과했다.



분석 결과 6학년(11~12세)에 소셜미디어 계정을 만든 학생들은 9학년 이후 만든 학생들보다 8학년 이탈리아어 성적이 0.22 표준편차(SD), 수학은 0.18 SD 낮았다. 10학년 이탈리아어 성적 차이가 0.22 SD로 유지됐고 수학은 0.27 SD로 더 벌어졌다.



연구팀은 교육 연구에서 0.2 SD 이상의 차이는 비교적 큰 효과로 평가된다며 0.2 SD는 약 6개월의 학습 성과 차이에 해당한다고 설명했다.



소셜미디어를 시작한 시기가 늦을수록 성적 차이는 작아졌다. 7학년에 시작한 학생들은 10학년 이탈리아어와 수학 성적이 각각 0.17 SD와 0.22 SD 낮았고, 8학년에 시작한 학생들은 두 과목 모두 0.11 SD 낮았다.



반면 영어 성적은 소셜미디어 시작 시기와 유의미한 연관성이 없었다. 연구팀은 영어 콘텐츠에 자연스럽게 노출되면서 자연스러운 학습 효과가 있었을 가능성이 있다고 추정했다.



또 사용 습관 조사 결과, 스마트폰을 항상 가까이 두고 사용하는 정도가 소셜미디어 조기 사용과 성적 저하의 관계 가운데 15~47%를 설명하는 것으로 나타났다며 이는 주의력 분산이나 소셜미디어에 대한 과도한 몰입이 성적에 영향을 미치는 경로일 가능성을 뒷받침한다고 연구팀은 설명했다.



구이 교수는 "이 연구는 아이들이 소셜미디어의 주의 분산 효과를 스스로 관리할 만큼 인지적으로 성숙하기 전까지는 소셜미디어 이용을 늦추는 정책이 학습 측면에서 도움이 될 가능성을 보여준다"고 말했다.



◆ 출처 : Nature Human Behaviour, Marco Gui et al., 'Longitudinal effect of early social media use on standardized learning outcomes during school career', https://www.nature.com/articles/s41562-026-02522-4

<연합>

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