"다시 관리한다" 황정음, 확 달라진 근황…"리즈시절 모습 그대로"

배우 황정음이 활동 재개 후 다시 몸 관리에 들어간 근황을 공개했다.

3일 황정음은 소셜미디어(SNS)에 아들이 찍어준 사진을 올렸다. 사진 속 황정음은 수영장 앞에서 포즈를 취한 채 날씬한 몸매를 드러냈다.

3일 황정음은 소셜미디어(SNS)에 아들이 찍어준 사진을 올렸다. (사진=황정음 인스타그램 캡처)

지난해 횡령 사건에 연루됐던 황정음은 약 1년 동안 활동을 중단했다가 지난 5월 유튜브 채널을 개설했다. 복귀 당시 황정음은 "일이 없어서 다이어트를 할 이유가 없었다"며 "이제부터 할 것"이라고 밝혔다. 이후 그는 운동 영상을 게시하는 등 본격적으로 체중 관리에 들어간 모습을 보였다.

과거 황정음은 출산 후 꾸준한 관리를 통해 이전의 몸무게를 되찾아 화제가 됐다. 임신 후 20㎏가 늘었던 황정음은 수영, 헬스, 필라테스 등 각종 운동을 진행하면서 예전 모습으로 돌아왔다. 당시 그는 '키토제닉 다이어트' 관련 서적을 읽는 등 체중 감량을 향한 의지를 불태웠다.

키토제닉 다이어트는 탄수화물 섭취를 줄이는 대신 지방 섭취를 늘려 몸의 에너지원을 포도당에서 지방으로 전환하는 식이요법이다. 탄수화물을 섭취하는 사람들은 포도당을 주 에너지원으로 쓰게 되지만, 탄수화물 섭취량을 제한하면 자연스레 몸은 지방을 분해해 생성되는 '케톤체'를 주 에너지원으로 쓰게 된다.

일반적으로 키토제닉 다이어트를 하는 사람들은 식단 내 지방 비중을 70%, 단백질은 20%, 탄수화물은 10% 수준으로 맞추게 된다. 밥, 빵, 면 등 탄수화물 비중이 높은 음식은 멀리하고, 고기나 생선, 견과류, 올리브오일, 저탄수화물 채소 등을 식단에 포함하는 경우가 많다.

해당 다이어트 방법은 식욕 감소 및 포만감 증가를 기대할 수 있고, 체중 감소 효과도 초기에 볼 수 있다는 장점이 있다. 다만 두통, 피로감, 메스꺼움 등 부작용을 느낄 수 있고 식이섬유 섭취가 부족하다는 점은 주의해야 한다. 실제로 황정음은 다이어트 과정에서 식이섬유가 풍부한 과일을 섭취하는 등 키토제닉 다이어트에만 집중하지 않고 건강한 식단을 구성하기 위해 노력한 바 있다.

<뉴시스>

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