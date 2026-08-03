李대통령, 귀국날 7시간 반 회의…부동산·주식 현안 점검

남미 순방을 마치고 3일 귀국한 이재명 대통령이 귀국 직후 부동산 및 주식시장 점검회의를 열고 7시간 반에 걸쳐 경제 현안을 챙겼다.

미국·남미 순방 일정을 마친 이재명 대통령이 3일 경기 성남 서울공항에 도착해 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표와 인사를 나누고 있다. 뉴스1

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “7박11일의 남미 순방을 마친 이 대통령은 오전 11시30분 귀국한 후 바로 청와대로 출근해 ‘최근 부동산 및 주식시장 점검회의’를 주재했다”며 “회의는 오후 3시에 시작해 밤 10시30분에 끝났다”고 알렸다. 강 수석대변인은 “이 대통령은 관계부처 장관 및 위원장으로부터 현황을 보고받고 실무를 담당하는 실·국장에게도 실무적이고 구체적인 질문을 하며 문제의식을 공유하고 가능한 해결 방안을 적극적으로 도모할 것을 주문했다”고 전했다.

이 대통령은 “2022년부터 지속된 주택 공급 부진이 공급 절벽 상황을 초래했다”며 “이를 극복하기 위해서는 공급과 그 속도가 매우 중요하다”고 강조했다고 강 수석대변인은 설명했다. 그러면서 강 수석대변인은 “(이 대통령은) 최대한 신속하게 많은 주택이 공급될 수 있게 가용한 공급 물량을 최대한 확보하는 한편 가용한 모든 행정 조치와 금융·재정·규제 완화 등의 방법을 찾아 공급의 신속한 실현을 위한 방법을 찾을 것을 지시했다”고 밝혔다.

이어 강 수석대변인은 “더불어 이 대통령은 한성숙 국무총리와 관계부처 장관들에게 기존 공급 대책을 전면적으로 재점검하고 현실적인 국민 요구를 다각적으로 살펴 꼼꼼히 추진해 나갈 것을 당부했다”면서 “이 대통령은 7시간이 넘는 긴 회의를 마치며 어렵더라도 2∼3일 이내에 금융 및 주택 공급과 관련해 추가 보고 및 점검 후속 회의를 마련하도록 지시했다”고 덧붙였다.

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