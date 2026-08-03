경북 경주, 전국 21개 관광특구 경쟁 뚫고 ‘글로벌 관광특구’ 선정

전국 21개 관광특구의 치열한 경쟁을 뚫고 경북 경주가 전국최초로 글로벌 관광특구로 선정되는 영예를 안았다.

첨성대 설경. 경북도 제공

경북도와 경주시는 문화체육관광부가 주관한 ‘2026 글로벌 관광특구육성사업’ 공모에서 전국 최종 2개 광역지자체 중 하나로 선정돼 국비 30억원을 확보했다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 관광특구를 외국인 관광객 중심의 체류형 글로벌 관광 거점으로 육성하기 위해 정부가 처음 추진하는 국가 공모 사업이다.

선정 지역에는 2년간 총 60억원의 사업비를 관광 브랜딩, 글로벌 관광 콘텐츠 개발, 관광 편의와 서비스 기반 확충, 지역 거버넌스 구축 등에 투입할 예정이다.

특히 이번 공모는 전국 관광특구를 보유한 광역지자체 가운데 서면 평가를 통과한 강원특별자치도, 전남·광주, 부산광역시, 경북도, 대구광역시 등 5개 광역지자체가 발표 심사에 진출한 가운데 단 2개 광역지자체만 선정되는 전국 최고 수준의 경쟁을 거쳤다.

서면 평가 60%, 발표 평가 40%를 합산하는 엄격한 평가를 통과해 최종 선정(경북도, 부산광역시)된 만큼, 이번 성과는 경북 관광의 경쟁력과 사업 추진 역량을 국가 차원에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

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경북이 최종 선정된 것은 경주가 보유한 신라 천년의 역사 문화유산과 세계문화유산, 국제회의 기반 시설, 야간 관광, 한류 문화 콘텐츠 등을 연계한 글로벌 관광전략이 높은 평가를 받은 결과로 분석된다.

이번 사업을 통해 경북도는 경주 관광특구를 세계인이 찾는 대한민국 대표 역사 문화 세계적 관광특구로 육성하고, 외국인 관광객의 체류시간 연장과 소비 확대를 통해 지역 경제 활성화와 관광산업의 고부가가치화를 본격 추진할 계획이다.

앞서 경북도는 올해 문화체육관광부 ‘관광교통 촉진 지역 공모 사업’에 김천시와 의성군이 선정돼 총사업비 16억 원을 확보한데 이어 지난 7월에는 대구·경북이 공동 추진한 ‘초광역형 관광교통 혁신 선도지구’ 공모 사업에 선정, 총사업비 50억원을 확보했다.

이번 ‘글로벌 관광특구 육성 사업’까지 최종 선정되면서 관광 분야 국가 공모 사업 3연속 선정이란 성과를 거뒀다.

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경북도는 이를 통해 관광교통 혁신, 광역 관광 접근성 개선, 글로벌 관광 콘텐츠 육성까지 관광객의 이동부터 체류까지 아우르는 관광 경쟁력 강화 기반을 연이어 확보하게 됐다.

이를 바탕으로 대한민국을 대표하는 체류형 글로벌 관광 거점으로의 도약에 한층 속도를 낼 계획이다.

무엇보다 이번 성과는 정부가 처음 추진하는 글로벌 관광특구 육성 사업의 핵심 대상지로 선정됨으로써 경북이 대한민국 관광정책을 선도하는 지역으로 자리매김했다는 데 큰 의미가 있다.

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향후 국제 관광 경쟁력을 높일 수 있는 국가 차원의 지원 기반을 마련했다는 점도 고무적이다.

이철우 경북지사는 “이번 선정은 경북이 대한민국을 대표하는 글로벌 관광 거점으로 도약하는 중요한 전환점”이라며 “전 세계인이 찾는 관광특구를 조성하고, 지역 경제에 실질적인 새활력을 불어넣을 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.

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