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“안전자산 확충 환율 충격 완화”… 한은, 13년만에 금 사들인다

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송은아 선임기자 sea@segye.com

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2분기 금 ETF 소규모 매수 이어
수출물량 일부 실물 금 매입 계획
주식 위주의 다변화서 방향 전환
타국 비해 금 보유 적은 이유도
“국내 수급·가격 영향은 제한적”

한국은행이 2013년을 마지막으로 중단했던 금 매입을 재개한다. 올해 2분기 해외 상장 금 현물 상장지수펀드(ETF)를 소액 매수한 데 이어 국내에서 생산된 실물 금 매입에 나선다.

그간 외환보유액을 주식 위주로 다변화해온 데서 벗어나 금 비중을 늘리기로 한 것이다. 한은은 전량 글로벌 시장에서 매입했던 금 일부를 국내에서 사들임으로써 매입 경로를 늘리고 보관 장소를 분산할 수 있을 것으로 기대했다.

서울 한국금거래소 종로본점에 진열되어 있는 골드바 모습. 연합뉴스
서울 한국금거래소 종로본점에 진열되어 있는 골드바 모습. 연합뉴스

한은은 앞으로 국내 업체가 수출할 예정인 금 가운데 일부를 원화로 매입한다고 3일 밝혔다. 매입가는 국제 시세를 기준으로 한다. 이를 위해 국내 금 생산업체, 한국거래소(KRX), 한국예탁결제원(KSD) 등 유관기관과 협력체계를 구축했다. 이와 별도로 2분기 해외 상장 금 ETF를 소규모로 매입했다. 정희섭 한은 외자운용원장은 “ETF는 외환보유고에 금이 아닌 유가증권으로 인식되나 ETF가 금에 대한 익스포저(노출)이기에 13년 만에 첫 매입이라 해석할 수 있다”고 밝혔다.

한은은 2011년 40t, 2012년 30t에 이어 2013년 20t을 마지막으로 추가 금 매입을 멈춘 상태다. 1차적으로 필요한 양을 확보했다고 판단해 주식 위주로 외환보유액 포트폴리오를 다변화했다. 2011∼2013년 사이 국제 금 가격이 온스당 약 1900달러에서 1200달러 초반까지 하락해 정치권에서 비판이 제기된 것도 일부 영향을 미쳤다. 이후 한은의 금 보유량 순위는 뒷걸음질 쳤다.

세계금위원회(WGC)의 ‘7월 세계 공식 금 보유량’ 자료에 따르면 한은의 금 보유량은 104.4t으로 2013년 말 34위에서 7계단 떨어진 41위에 그쳤다. 외환보유액 중 금의 비중은 3.5%에 불과했다. 1위 미국(8133.5t·83.1%), 2위 독일(3349.5t·82.8%)은 물론 10위 일본(846.0t·9.5%)이나 15위 대만(423.9t·9.3%)보다 적었다.

정 원장은 “금은 배당·이자가 없는 무수익 자산이고 금리상승기에는 불리한 데다 과거를 보면 주식보다 수익률이 떨어지는 등 단점이 있다”면서도 “최근 지정학적 리스크가 상시적으로 벌어지면서 중앙은행 커뮤니티 내에서 안전자산인 금에 대한 관심이 크게 증대된 것을 생각하면 다른 나라에 비해 (한국의) 금 보유량이 낮은 상황이라 확충할 필요가 있음을 고려했다”고 말했다. 이어 “매입처 다변화, 최근 국제 금 시세가 많이 내려와 매입 부담이 완화된 점도 고려했다”고 덧붙였다.

이번 결정으로 한은은 향후 금 생산업체가 거래 가능한 물량·시기를 제시하면 운용계획과 시장 상황 등을 고려해 거래 여부를 결정하게 된다. KRX 금시장의 장내 일반매매가 아닌 협의대량매매 방식을 통해 사들인다.

수출 물량을 장외에서 거래하기에 국내 금 수급·가격에 미치는 영향은 제한적이라고 한은은 강조했다. 첫 매입 시기와 규모는 예탁결제원의 금 보관 인프라 구축 여부, 국내외 금 시세, 한은 내부 판단 등에 따라 유동적이다. 한은은 금 보유 비중 확대에 초점을 맞춰서 시장 상황을 보고 완만한 속도로 매입할 계획이다. 국내는 물론 글로벌 현물 시장에서 매입 역시 선택지로 열어두고 있다.

영국 런던의 영란은행 모습. EPA연합뉴스
영국 런던의 영란은행 모습. EPA연합뉴스

한은은 2013년까지 영국 런던 등 글로벌 시장에서 금을 매입해 전량 영란은행에 보관해왔다. 해외에 금을 보관하면 매각이 용이하고 대여 수익이 발생하나 보관 비용이 든다. 최근 미국의 자국 우선주의 등 국제 정세가 요동치자 각국 중앙은행은 금을 분산보관하는 추세다.

정 원장은 이번 결정과 관련, “국내 매입으로 새로운 매입 채널을 구축했다는 의의”를 첫 번째로 꼽으며 “보관장소 분산·외환보유고 확충 등도 장점”이라고 설명했다. 원화로 금을 매입함에 따라 위기 시 헤지효과를 볼 수 있는 간접효과도 생긴다.

국내에서 생산되는 금은 주로 구리·아연 등 금속을 제련하는 과정에서 부산물로 나온다. 수출 물량은 대부분 LS MnM과 고려아연이 책임지고 있다. 정 원장은 “지난해 국내에서 연간 40∼45t 정도의 금이 생산됐으며 이 중 국내에서 소비되지 못하는 일부 물량이 수출된다”며 “수출량은 해마다 변동은 있으나 대략 4∼5t”이라고 말했다.


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