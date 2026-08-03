트럼프 “이란과 호르무즈 합의 도달… 비핵화도 곧 결론”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 호르무즈해협 개방 관련 합의에 도달했다며 대화 재개를 예고했다. 이란에 대한 에너지 시설을 포함한 전격적인 공격을 계획한 지 사흘도 되지 않아 대화 국면으로 전환했지만, 순탄하게 이뤄질지는 미지수다.



트럼프 대통령은 2일(현지시간) 뉴저지주 베드민스터에서 워싱턴으로 복귀하는 전용기에서 기자들과 만나 “호르무즈에 관한 합의가 있다”며 “그 다음 핵 문제에 관한 합의, 또는 이란의 비핵화라고 부를 수 있는 합의가 있을 것”이라고 말했다. 이어 “지금 우리가 하려는 건 협상의 형태로 그들과 대화하는 것”이라며 이란과의 대화가 “내일(3일) 오후 시작될 것”이라고 예고했다. 다만 트럼프 대통령은 이란과의 합의 시한에 대한 질문에는 답변하지 않았다.

트럼프.

앞서 트럼프 대통령은 이란에 대한 강력 공습을 예고했다가 이를 취소했다. 트럼프 대통령은 공격 취소 이유에 대한 기자 질문에는 “사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 그리고 이란으로부터 공격을 취소해 달라는 요청을 받았다”고 답했다. 그러면서 “우리는 모든 준비를 마쳤었다. 바로 지금 이 시각쯤 (공격했을 것)”이라며 그것은 “대규모 공격”이었을 것이라고 덧붙였다. 그는 “동맹국들이 공격을 취소해달라고 요청했을 때는 ‘좋아, 한번 지켜보자’고 말해야 한다. 그리고 그들이 그렇게 요청한 이유는 합의가 가능하다고 판단했기 때문”이라고 말했다.



협상에 관한 세부 사항은 알려지지 않았다. 만약 진행된다면 호르무즈해협에 대한 논의가 이뤄질 것으로 보인다. 이란은 이날 오만과의 해협 관리 관련 협의가 막바지 단계라고 밝혔다.

페제시키안.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 국영 방송과 인터뷰에서 “우리는 양측 모두가 수용할 수 있는 항로에 대한 합의에 도달할 것”이라며 “이는 북측 항로도 남측 항로도 아니지만, 양국의 주권을 존중하고 우리의 국익과 안보를 수호하는 항로”라고 밝혔다. 오만과의 해협 관리 관련 협의가 거의 이뤄진 단계라면 미국과도 일정 부분 합의점을 찾았을 가능성이 제기된다.



다만, 바가이 대변인은 “오만과의 새로운 항로 합의가 곧 호르무즈해협 재개방을 의미하는 것은 아니다”며 선을 그었다. 미국이 바라는 통행료 없는 재개방 가능성은 낮은 셈이다.



이와 별도로 이란 측은 사우디아라비아, 파키스탄, 튀르키예 등과 통화하며 지역 안보에 대해 논의했다고 이란 국영 프레스TV가 전했다.



미국-이스라엘 관계가 삐걱거리는 것은 협상에 부정적 요인이다. 이스라엘 채널12방송의 보도에 따르면 트럼프 대통령의 이란 공습 취소와 관련 베냐민 네타냐후 총리를 비롯해 이스라엘 고위 국방 및 외교 당국자들은 당시 상황을 전혀 모르고 있었다. 미국과 이스라엘은 양국 정상이 회동한 다음날인 지난달 29일 이란에 대한 공격 계획 수립에 돌입했으나, 트럼프 대통령은 이스라엘에 알리지 않고 이를 전격 철회했다. 한 이스라엘 고위 당국자는 “몇 시간 동안 우리는 실질적인 불확실 상태였다. 트럼프 대통령은 우리를 안갯속에 방치했고, 고위 장성들은 트럼프의 사회관계망서비스(SNS)를 통해서 상황을 파악할 수 있었다”고 말했다.



이스라엘은 트럼프 대통령이 지난달 30일 가자지구 평화위원회가 팔레스타인 무장정파 하마스의 무장해제와 이스라엘 철군에 합의했다고 발표한 것에 대한 ‘심각한 안보 우려’를 미국 측에 전달하기도 했다.



월스트리트저널(WSJ)은 “트럼프 대통령이 아직 전쟁으로 달성하지 못한 것을 외교를 통해 이루려고 다시 시도하고 있다”며 “트럼프 대통령에 공격 취소를 요청한 중동 국가들이 최소한 일시적으로라도 호르무즈해협을 개방하게 하고, 궁극적으로 핵협상을 위한 토대를 만들 수 있을지가 관건”이라고 분석했다.

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