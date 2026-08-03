김희철, 11년 함께한 ‘아는 형님’ 떠난 이유...“호동이 형은 늘 시청자가 1번이다”

그룹 ‘슈퍼주니어’ 멤버 김희철이 오랜 시간 고정 출연했던 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’에서 하차하게 된 배경을 직접 밝혔다.

김희철은 최근 공개된 유튜브 채널 ‘에겐남 스윙스’의 영상 ‘아이돌 최초, 컨트롤 디스전에 참여할 뻔한 우주대스타 김희철’에 출연해 방송 활동과 그룹 활동을 병행하며 겪었던 고민을 솔직하게 털어놨다.

그룹 ‘슈퍼주니어’ 멤버 김희철이 오랜 시간 고정 출연했던 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’에서 하차하게 된 배경을 직접 밝혔다. 에겐남 스윙스

이날 그는 11년간 출연한 ‘아는 형님’을 떠나게 된 이유부터 그룹 ‘슈퍼주니어’ 활동 시절 수입에 대한 이야기까지 다양한 주제로 대화를 이어갔다.

먼저 ‘아는 형님’ 하차 이유에 대해 그는 “매주 목요일에 녹화하는데 작년에 ‘슈퍼주니어’ 20주년 투어를 하면서 금토일 공연을 하면 녹화를 하루 빠지거나 나 때문에 녹화 2개를 한번에 해야하는 문제가 있다”고 전했다.

김희철은 이러한 경험을 통해 프로그램과 시청자에 대한 책임감을 더욱 크게 느끼게 됐다고 말했다. 특히 함께 출연한 강호동의 방송 철학이 자신의 생각에도 많은 영향을 미쳤다고 밝혔다.

그는 “호동이 형은 늘 시청자가 1번이다”며 언제나 시청자를 가장 우선으로 생각하는 사람이라고 소개했다. 출연자의 컨디션보다 시청자에게 방송을 보여주는 것이 중요하다는 신념을 꾸준히 강조해 왔다고 덧붙였다.

김희철은 기억에 남는 일화도 공개했다. 늦은 시간까지 촬영이 이어져 출연진 모두가 지쳐 있을 때에도 강호동은 “우리 새벽 4시지만 시청자는 오후 6시다”라고 했다고. 시청자가 프로그램을 보는 시간은 저녁이라는 취지의 말을 들은 그는 시청자의 입장에서 프로그램을 만들어야 한다는 의미를 깊이 이해하게 됐다고 회상했다.

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