최강희 "텃밭 채소로 건강 한 끼"…초간단 샐러드 레시피

배우 최강희가 직접 기른 텃밭 채소로 만든 건강 샐러드 레시피를 공개하며 건강한 식습관의 중요성을 전했다.

지난 29일 유튜브 채널 '나도최강희'에는 텃밭에서 수확한 채소로 샐러드를 만드는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 이날 최강희는 상추와 깻잎, 방울토마토, 쪽파 등을 직접 소개하며 "텃밭에서 키운 채소는 향도 좋고 맛도 다르다"고 말했다.

배우 최강희가 건강 샐러드 레시피를 공개했다. (사진=유튜브 '나도최강희' 캡처)

특히 최강희는 최근 즐겨 먹고 있다는 샐러드 레시피를 공개했다. 그는 "어머니가 만들어 주신 샐러드가 너무 맛있어서 여러분께도 알려드리고 싶었다"며 오이와 방울토마토, 깻잎을 활용한 샐러드를 소개했다.

레시피는 간단하다. 씨를 제거한 오이를 잘게 썬 뒤 물기를 충분히 짜고, 방울토마토와 채 썬 깻잎을 넣는다. 여기에 소금과 꿀, 식초 또는 레몬즙을 더해 버무리면 완성된다. 최강희는 "깻잎을 너무 미리 넣으면 숨이 죽기 때문에 먹기 직전에 넣는 것이 좋다"고 팁도 전했다.

완성된 샐러드를 맛본 제작진은 "처음 먹어보는 맛"이라고 감탄했고, 최강희는 "깻잎 때문에 나는 특별한 향"이라며 "다이어트 식단으로도 좋을 것 같다"고 말했다.

샐러드의 주재료들은 건강에도 도움이 되는 식품들이다. 오이는 수분 함량이 약 95%에 달해 체내 수분 보충과 갈증 해소에 도움이 되며, 칼로리가 낮아 체중 관리 식단에 자주 활용된다. 방울토마토에는 항산화 성분인 라이코펜과 비타민 C가 풍부해 세포 손상을 줄이고 심혈관 건강 유지에 도움을 줄 수 있다.

향긋한 깻잎 역시 베타카로틴과 비타민 A·C, 칼슘, 철분 등이 풍부한 채소다. 특유의 향을 내는 성분은 식욕을 돋우는 데 도움을 줄 수 있으며, 항산화 작용에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

또 드레싱에 사용한 레몬즙이나 식초는 상큼한 맛을 더해 나트륨 사용을 줄이는 데 도움이 될 수 있고, 꿀은 소량만 사용해 자연스러운 단맛을 더하면 설탕 사용을 줄이는 효과를 기대할 수 있다.

영상 말미에서 최강희는 "여러분도 건강식을 먹고 더욱 건강해졌으면 좋겠다"며 "집에서도 쉽게 키울 수 있는 작물들이니 한 번 도전해 보셨으면 좋겠다"고 전했다.

<뉴시스>

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