부울경에 기록적 더위 이어져…7월 마지막날도 '혹서'

7월 마지막 날도 혹독한 더위가 이어지겠다.



부산·울산·경남은 30일에도 더위 기록을 다시 썼다.



경남 양산은 이날 기온이 전날과 마찬가지로 40.3도까지 올랐다. 한 지역 기온이 이틀 이상 40도를 넘긴 것은 2018년 이후 처음이다. 40.3도는 지난 2018년 12월 양산에서 기상관측을 시작한 이래 최고기온이다.

30일 부산 수영구 광안리해수욕장을 찾은 피서객이 손수건을 머리에 올려 태양을 피하고 있다.



경남 김해는 이날 기온이 39.0도까지 올라 이 지역에서 기상관측을 시작한 2018년 2월 이래 두 번째로 높았다. 7월로만 한정하면 최고기온에 해당했다. 김해에서 가장 기온이 높게 오른 때는 2013년 8월 10일로 당시 최고기온은 39.2도였다.



전날 기온이 38.8도까지 오르며 1904년 4월 기상관측 이래 122년 사이 최고기온 신기록이 세워진 부산은 이날 기온이 38.3도까지 올라 '역대 2위'가 바뀌었다.



경남 창원은 이날 기온이 1985년 7월 기상관측 이래 세 번째로 높은 수준인 38.5도까지 상승했다. 울산은 이날 최고기온이 37.0도로 1932년 1월 기상관측 이래 7월 기온으로는 3위에 올랐다.



30일에서 31일로 넘어가는 밤 대부분 지역에 열대야가 나타나겠고 31일 한낮엔 기온이 높게는 39도 안팎까지 올라 매우 무덥겠다.



31일 전국 아침 최저기온은 21∼27도, 낮 최고기온은 31∼38도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 26도와 34도, 인천 26도와 31도, 대전 25도와 34도, 광주 25도와 35도, 대구 26도와 36도, 울산 25도와 37도, 부산 26도와 38도다.



햇빛이 강해 대기오염물질의 광화학 반응으로 오존이 다량 생성되고, 나라 밖에서 추가로 유입까지 되면서 31일 오후 수도권과 충북, 충남, 전북, 전남, 부산, 울산, 경북, 경남 등 대부분 지역 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙겠다.



강원동해안·산지과 경북동해안·북동산지에는 8월 1일까지 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 이어질 전망이다.



바다의 경우 8월 1일까지 달 인력이 강해 바닷물 높이가 평소보다 높겠으니 해안 저지대를 중심으로 피해가 없게 대비해야 한다.

<연합>

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