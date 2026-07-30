반도체 훈풍에 제조업 체감경기 ‘쑥’ [뉴스 투데이]

반도체 ‘투톱’이 기록적 실적을 올리면서 이달 제조업 체감 경기가 4년여 만에 최고로 올라섰다. 수출 대기업의 온기에 힘입어 전체 기업 체감 경기도 한 달 만에 반등했다.



한국은행이 30일 발표한 7월 기업경기조사 결과에 따르면 이달 전산업 기업심리지수(CBSI)는 전월보다 0.8포인트 상승한 98.5로 집계됐다.

경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

CBSI는 기업경기실사지수(BSI) 가운데 주요 지수(제조업 5개·비제조업 4개)를 바탕으로 산출한 심리 지표다. 과거(2003년 1월∼2025년 12월) 평균을 100으로 놓고 이를 웃돌면 경제 전반에 대한 기업 심리가 낙관적, 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.



이달 기업 심리는 특히 제조업에서 낙관적이었다. 제조업 기업심리지수는 103.2로 전월보다 2.0포인트 상승했다. 올해 4월부터 4개월 연속 올라 2022년 6월(107.1) 이후 4년1개월 만에 최고치였다. 기계장비, 정밀기기, 금속 가공 분야를 중심으로 신규수주(+0.8포인트)와 업황(+0.7포인트) 등이 상승을 견인했다.



제조업 중 대기업 심리지수는 0.8포인트 상승한 105.3으로 2022년 5월(109.0) 이후 4년2개월 만에 가장 높았다. 중소기업도 1.9포인트 오른 97.6으로 2023년 7월(99.1) 이후 최고를 기록했다.



제조업을 수출·내수로 나눠보면 수출기업 심리지수는 1.1포인트 오른 107.5로 역시 2022년 6월 이후 최고치였다. 내수기업도 2.0포인트 오른 100.0으로 집계됐다.



제조업과 달리 비제조업 CBSI는 0.2포인트 하락한 95.2를 기록했다. 전월에 이어 두 달 연속 하락세다.

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