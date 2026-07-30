김영호 “당권파 폐쇄적 당 운영… 李대통령 성과 가려져” [민주당 최고위원 후보에 듣는다]

“정청래 후보가 ‘정권은 짧고 국민은 영원하다’고 했는데, 제가 요새 매일 하는 말은 ‘경선은 짧고 민주당은 영원하다’예요.”

더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 선거에 출마한 김영호 후보는 29일 국회 의원회관에서 가진 세계일보와의 인터뷰에서 “짧은 경선 동안에 아무리 경쟁하더라도 할 말이 있고, 못할 말이 있다고 본다”며 이같이 말했다. 정 후보의 발언을 맞받으며 과열된 경선 경쟁에 선을 그은 것이다. 김 후보는 정 후보와 이른바 친청(친정청래)계를 ‘당권파’로 통칭하며 “기본적인 예의는 있어야 한다”고 강조했다.



‘찢겨진 당을 하나로 하겠다’며 출마를 선언한 김 후보는 당권파의 폐쇄적인 당 운영과 ‘자기 정치’로 이재명 대통령의 성과가 가려졌다고 비판했다. 지난 지방선거 공천도 “매우 당권파 중심의 공천이었다”며 정 후보를 겨냥했다. 이어 “갈등과 분열로 가는 당의 내홍을 바로잡고 원팀으로, 당정청을 일원화시킬 수 있는 역할이 있다고 생각해 출마를 결심했다”고 말했다. 다음은 일문일답.



―현재 민주당이 분열됐나.



“이재명정부 2년 차에 자꾸 내홍을 겪고 있다. 어느 정부든 정권 초기에는 강력한 동력을 가지고 원팀으로 여당을 운영했는데, 벌써부터 당정청에서 입장이 다르게 나오고 대통령 성과가 여당에 의해 가려지고 있다. 굉장히 비정상적이다. 당권파가 제일 못한 것은 매우 폐쇄적인 당 운영과 ‘자기 정치’다. 이 때문에 이 대통령의 업적과 성과가 제대로 알려지지 못한 것을 넘어 가려졌다. ‘정청래 체제’에서는 당을 너무 작게 운영하고 국회의원들을 활용하지 못했다. 정청래 대표가 상징할 수 있는 민생 처리가 뭐가 있느냐. 민생과 검찰개혁을 병행했어야 하는데 검찰개혁에 너무 몰입했다. 우리 당이 너무 이념적인 정당으로 비쳤다.”



더불어민주당 전당대회 최고위원 선거에 출마한 김영호 후보가 29일 국회 의원회관에서 가진 인터뷰에서 정청래 전 대표 측을 향해 “기본적인 예의는 있어야 한다”고 지적했다. 최상수 기자

―2030세대가 민주당을 싫어하는데.



“우리가 너무 이념적이기 때문이다. 청년들은 취업과 주거 등 자기 삶의 문제로 힘들어하는데, 우리는 사회적 사건이 생기면 같은 분노를 느끼지 않는 청년들을 마음대로 재단했다. 청년들의 이야기를 경청하기만 했지 어떠한 효능감을 준 적은 없다. 청년이 체감할 수 있는 정치를 해야 한다.”



―지방선거 결과의 책임은.



“억울한 컷오프를 만들지 않겠다는 발상은 나쁘지 않았다. 하지만 정교하게 설계되지 않았고 공정하지 못했다. 매우 당권파 중심의 공천으로 흘렀다. 역대 최고의 특보단을 구성해 자기 특보들을 후보로 만드는 과정, 대통령 사진을 사용하지 못하게 한 것 등이 정 대표의 불공정 사례로 꼽히고 있다. 정 대표 입장에서는 억울할 수 있지만 당권파에 책임을 묻지 않을 수 없다.”



―최고위원이 되면 총선을 관리하는데.



“우리 당이 잘 실현하지 못하는 것이 ‘선거 1년 전에 경선 룰을 완성해야 한다’는 당헌 101조다. 그게 예측 가능한 시스템 공천이다. 지방선거가 끝난 지 한 달이 지났는데도 당내에 굉장한 분노가 남아 있다. 최고위원이 되면 올해 12월까지 경선 룰을 설계하고 늦어도 내년 3월까지 완성해 모든 후보가 1년 전부터 준비할 수 있도록 하겠다. 무너진 공정을 다시 세우겠다.”

―이재명정부 1년을 평가하면.



“9.9점을 주고 싶은데 9점을 드리겠다. 마음은 10점을 주고 싶다. 여당이 가장 조심해야 할 것은 간신과 과잉 충성 문화다. 거기에 들어가지 않기 위해 9점을 준 것이다. 사실 이 대통령이 이렇게 잘할 줄은 몰랐다. 걱정했던 외교를 제일 잘하고 있고 민생경제에도 탁월한 식견이 있다. 소통도 잘한다.”

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