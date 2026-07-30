대구도시개발공사, 폭염 취약계층 위해 ‘온정의 손길’…다각적 사회공헌 펼쳐

대구도시개발공사는 기록적인 폭염과 폭염 중대경보 발령으로 어려움을 겪는 지역 내 취약계층의 안전한 여름나기를 돕기 위해 다각적인 사회공헌활동을 펼치고 있다고 30일 밝혔다.

공사는 지난 27일 열악한 주거환경으로 온열질환 위험에 노출된 쪽방촌 주민들을 지원하기 위해 대구쪽방상담소에 후원금 500만원을 전달했다. 전달된 후원금은 냉방용품과 안전키트 등 실효성 있는 폭염 대응 물품 구입에 사용될 예정이다.

안전한 여름나기 캠페인을 벌인뒤 임직원들이 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

이와 함께 초록우산 대구지역본부와 협력 중인 ‘저소득 다자녀가정 생활안정 지원사업’의 일환으로, 지역 다자녀가정 15세대를 선정해 냉방비를 지원하며 에너지 취약계층의 여름철 생활 안정을 도울 계획이다. 앞선 지난 23일에는 동대구역 광장에서 대구시자원봉사센터가 주관한 ‘사람과 생명을 잇는 재난돌봄 릴레이-중복 맞이 건강한 여름나기’ 캠페인에도 적극 동참했다.

공사는 이날 시민들을 대상으로 폭염 대응 재난안전교육 및 체험형 프로그램을 운영하는 한편, 쿨키트를 배부하며 무더위 극복을 위한 현장 지원 활동을 펼쳤다.

정명섭 공사 사장은 “앞으로도 취약계층을 세심하게 살피고 기후위기에 선제적으로 대응하는 사회공헌활동을 통해 지역사회 안전망 강화에 앞장서겠다”고 강조했다.

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