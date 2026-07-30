박현규 대구시의원 “대구∙경북 에너지 산업벨트 구축∙전기요금 차등제 도입해야”

대구시의회는 경제환경위원회 소속 박현규 의원(북구2)이 제327회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 대구∙경북의 공동 발전을 위한 에너지 산업벨트 구축과 지역별 산업용 전기요금 차등제 도입을 촉구했다고 30일 밝혔다.

박 의원은 세계 최대 반도체 기업인 대만 TSMC가 일본 구마모토를 공장 부지로 선택한 배경을 언급하며 “신규 송전선 건설 없이 기존 전력 인프라를 활용해 신속한 가동이 가능하다는 점이 주요 요인이었다”며 “안정적인 전력 공급과 송전 인프라야말로 기업유치의 핵심 경쟁력”이라고 강조했다.

박현규 대구시의원. 대구시의회 제공

이어 “경북의 원전 중심 전력 생산 기반, 구미의 제조 산업단지, 대구의 연구개발(R&D) 인프라와 인재는 이미 충분한 경쟁력을 갖추고 있다”면서 “대구가 구심점이 돼 이를 유기적으로 연결한다면 대구∙경북이 세계적 산업 거점으로 도약할 수 있을 것”이라고 설명했다.

박 의원은 이런 상생 전략을 뒷받침할 제도적 기반으로 ‘지역별 산업용 전기요금 차등제’ 도입을 강하게 제시했다. 그는 “전력 생산 지역과 대규모 소비 지역이 동일한 요금을 적용받는 현재의 전력 요금 체계는 전면적인 재검토가 필요하다”고 지적했다.

박 의원은 이를 위해 대구시에 △대구∙경북 에너지 산업벨트 구축 정부 제안 △산업용 전기요금 차등제 도입 건의 △주요 산업 거점 전력 인프라 선제 확충 △미래산업 인재 양성 및 역할 분담 체계 구축 등을 핵심 과제로 제안했다.

n박 의원은 “차등 요금제가 도입되면 경북의 전력이 구미의 생산으로, 다시 대구의 연구개발과 창업으로 이어지는 선순환 구조를 만들 수 있다”라며 “이는 대구·경북이 비대해진 수도권 일극 체제를 극복하는 동력이자 가장 현실적인 대안이 될 것”이라고 강조했다.

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