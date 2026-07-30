김수현 측 "성범죄자 낙인, 그루밍 의혹 벗어났다"

배우 김수현의 법률대리인 고상록 변호사가 경찰이 미성년자 교제 의혹과 관련해 김수현을 '혐의 없음'으로 판단한 데 대해 입장을 밝혔다.

고상록 변호사는 30일 자신의 유튜브 채널에 글을 올리고 "이번 결정은 김수현 씨의 명예를 회복해 나가는 과정에서 중요한 의미를 가지기에, 저 역시 오랫동안 그 결과를 기다렸다"고 했다.

배우 김수현이 2025년 3월 31일 오후 서울 마포구 스탠포드호텔에서 열린 기자회견을 마치고 회견장을 나서고 있다. 뉴시스

이어 "지난해 3월 김수현씨에게 제기된 의혹 가운데 가장 심각하고 치명적이었던 것은 이른바 '그루밍' 의혹이었다"며 "이 발언으로 여론은 완전히 들끓었고, 그 순간 김수현씨는 대중에게 사실상 아동 성범죄자로 낙인찍혔다"고 했다.

그러면서 "지난번 김세의 씨에 대한 구속기소에 이어, 김수현 씨를 가장 심각하게 옥죄어 왔던 그루밍이라는 핵심 의혹에서도 벗어나게 됐다"며 "이번 결정을 계기로 김수현 씨를 둘러싼 오해가 하나씩 걷히고, 왜곡된 이미지가 아니라 객관적으로 확인된 사실에 따라 그를 바라봐 주시는 분들이 더욱 많아지기를 바란다"고 했다.

앞서 경찰은 전날 미성년자 교제 의혹 등을 받는 배우 김수현에 대해 혐의가 없다고 보고 불송치 결정을 내렸다.

지난해 5월 고(故) 김새론 유족 측은 고인이 미성년자일 때부터 김수현과 교제했다며 김수현을 아동복지법 위반 혐의 등으로 고소한 바 있다.

유족 측은 당시 기자회견을 열고 고인과 지인이 나눈 녹취록 일부를 공개했다. 해당 녹취를 통해 고인이 중학생 때부터 김수현과 교제했다고 주장했다.

그러나 김수현 측은 녹취에 대해 인공지능(AI)으로 조작된 것이라고 반박했다. 또 두 사람이 교제한 사실은 인정하면서도 교제 시점은 고인이 성인이 된 이후라고 했다.

<뉴시스>

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