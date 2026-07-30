김선태도 사과했지만…'원이 2차 가해' 역풍 맞았다

유튜버 김선태가 KBS 웹예능 '돈선태 성공시대'에서 그룹 리센느 멤버 원이의 과거 논란을 다시 언급한 뒤 '2차 가해' 비판이 확산되면서 후폭풍이 이어지고 있다.

KBS '돈선태 성공시대'는 29일 리센느 멤버 원이가 과거 "무섭노"라고 말했다가 논란에 휩싸인 일을 다시 다뤘다. 제작진이 해당 발언을 영상 제목과 썸네일 등에 내세웠고, 정치인들의 이름까지 거명하자 온라인에서는 원이에게 '2차 가해'를 했다는 비판이 나왔다.

'충주맨'으로 이름을 알린 김선태가 진행하는 웹예능 '돈선태 성공시대'가 그룹 리센느 원이의 과거 논란을 다시 다뤘다가 '2차 가해'라는 비판에 휩싸였다. 제작진은 논란이 확산하자 관련 영상을 비공개로 전환했다. KBS 유튜브 채널 '케백수 오리지널'

제작진은 이후 제목과 썸네일을 수정했으나 논란이 거세자 관련 영상을 비공개로 전환했다.

제작진은 30일 게시판을 통해 "불편을 드린 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드리며, 특히 리센느와 김선태 님에게 죄송한 마음을 전한다"고 사과했다.

김선태 또한 자신의 유튜브 채널에서 "방송국이라는 이름 뒤에 숨어 업로드 영상에 대해 어떠한 사전 검토나 사전 공개도 요청하지 않았다"며 "많은 분들이 지적해 주셨던 게스트에 대해 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 저의 잘못"이라고 해명했다.

하지만 논란은 쉽게 수그러들지 않고 있다. 일부 누리꾼들은 김선태의 유튜브 채널에서 댓글을 통해 프로그램 제작진의 실명을 공개하며 KBS를 향한 비판을 이어갔다.

이들은 "KBS는 진짜 다른 의미로 대단하네. 김선태랑 리센느를 데리고 1회 만에 말아먹을 수 있다니", "KBS랑 협업하지 말고 개인방송만 하는 게 나을 듯" 등의 반응을 보였다.

<뉴시스>

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