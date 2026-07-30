‘동궁’ 마스코트 꺼먹살이, 공식 굿즈까지 나온다…넷플릭스 8월 출시

넷플릭스 시리즈 ‘동궁’의 인기 캐릭터 ‘꺼먹살이’의 굿즈가 만들어진다.

넷플릭스는 오는 8월 무신사 드롭(MUSINSA DROP)을 통해 ‘꺼먹살이’ 공식 굿즈를 출시한다고 30일 밝혔다. 상품은 키링 5종과 무신사 스탠다드 협업 티셔츠 2종으로 구성되며, 판매 일정과 방식은 추후 공개될 예정이다.

꺼먹살이. 넷플릭스

넷플릭스가 공식 굿즈를 선보이는 것은 작품의 흥행성과 팬덤의 높은 관심을 반영한 것으로 풀이된다. 앞서 ‘오징어 게임’, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등 글로벌 흥행작도 공식 상품을 출시한 바 있다.

‘동궁’은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서), 왕(조승우)이 동궁에 깃든 저주의 비밀을 추적하는 판타지 액션 시리즈다. 공개 2주 차 넷플릭스 글로벌 TOP10 비영어 TV쇼 부문 2위에 올랐고, 한국을 포함한 69개국 TOP10에 진입하며 흥행을 이어가고 있다.

이번 굿즈의 주인공인 꺼먹살이는 구천의 곁을 지키는 귀매(鬼魅)로, 한국 전통 설화와 구전 도시전설에서 모티브를 얻어 탄생한 캐릭터다. 귀여운 외모와 예상 밖의 강한 능력으로 극의 마스코트 역할을 하며 시청자들의 사랑을 받았고, 온라인에서는 ‘조선 그루트’, ‘포스트 더피’라는 별명까지 얻었다.

주연 배우들도 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다. 남주혁은 “대본을 읽을 때부터 유독 정이 많이 간 특별한 존재”라고 말했고, 노윤서는 “귀여움과 강함을 동시에 가진 반전 매력이 있는 캐릭터”라고 소개했다.

작품 공개 이후에는 팬들이 직접 제작한 뜨개질 키링과 3D 프린터 피규어, AI 콘텐츠 등이 온라인에서 화제를 모았고, 넷플릭스 코리아가 진행한 ‘반려 꺼먹살이 꾸미기’ 이벤트에도 국내외 팬들의 참여가 이어진 바 있다.

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