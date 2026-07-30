여야, 선관위 국조특위 8월말까지 한달 연장…"재검표 준비"

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 계기로 출범한 국회 국정조사특별위원회의 활동 기한이 8월 말까지 30일이 연장된다.



더불어민주당 한병도·국민의힘 정점식 원내대표를 비롯한 여야 원내지도부는 30일 국회 운영위원장실에서 만나 이같이 합의했다고 민주당 천준호·국민의힘 김승수 원내운영수석부대표가 브리핑을 통해 밝혔다.

천준호(왼쪽) 더불어민주당, 김승수 국민의힘 원내운영수석부대표가 30일 여의도 국회운영위원장실 앞에서 6·3 지방선거 투표용지 부족사태 진상규명을 위한 선거관리위원회 특별검사(특검) 법안 합의 관련 발언을 하고 있다.

천 원내수석부대표는 "국조특위 시한이 내일 종료되기 때문에 30일 정도 연장하기로 했고, 30일 연장되는 국조는 올림픽공원 투표소에 있는 투표함에 대한 재검표를 준비할 목적으로 연장하는 것으로 합의했다"고 말했다.



김 원내수석부대표는 "국조특위 기간 연장은 재검표 사유도 있고 여러 선관위 의혹이 계속 나오고 있기 때문에 추가로 연장할 필요가 있어서 서로 간에 동의해서 합의했다"며 "재검표와 관련해서는 특검 추천이 빠르게 진행되면 연계해서 하는 것도 적극 검토하자고 논의했다"고 설명했다.



이런 합의에 따라 여야는 오후 국회 국정조사 특위 전체회의를 열어 특위 활동 기한을 연장하는 안건을 의결한 뒤 이날 본회의에서 이를 처리할 예정이다.



국조특위는 다음 달 말까지 늘어난 활동 기간에 여야 이견으로 합의에 이르지 못한 재검표 문제를 계속 협의해 나갈 예정이다.



야당인 국민의힘은 조만간 출범할 '선관위 특검' 입회하에 공개 재검표를 해야 한다고 요구하고 있지만, 더불어민주당은 그동안 신속한 재검표를 주장하며 이에 부정적인 입장을 밝혀왔다.



여야는 특위에서 국정조사 결과보고서 채택, 불출석·위증 증인에 대한 고발 등에 대한 논의도 이어갈 것으로 예상된다.

<연합>

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