하이닉스 1주 하한가에 가상자산 파생상품 800억대 청산 쓰나미

국내 대체거래소(NXT)에서 SK하이닉스가 단 한 주 이상거래된 것이 해외 가상자산 파생상품 시장에서 800억원대 연쇄 청산을 촉발했다.



30일 가상자산업계와 신한투자증권 보고서에 따르면 지난 28일 넥스트레이드 프리마켓 개장 직후인 오전 8시 SK하이닉스 한 주가 하한가인 127만2천원에 체결됐다. 주가는 곧바로 170만원대로 회복돼 현물시장에서 충격은 크지 않았지만 나비효과로 가상자산 파생상품 시장이 흔들렸다.

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

전날보다 29.99% 낮은 이상거래 가격은 트레이드엑스와이지(Trade.xyz)의 SK하이닉스 무기한선물(TradFi) 오라클(기초자산 가격 제공)에 반영됐다.



오라클 가격이 17.9% 떨어지면서 5천740만달러(약 826억원)어치가 파생상품 거래소 하이퍼리퀴드에서 순식간에 청산됐다.



하이퍼리퀴드는 온체인(탈중앙화) 무기한 선물 시장 점유율 1위 거래소이고, 트레이드엑스와이지는 이 거래소에 상품을 배포하는 주요 사업자다.



블록체인 데이터 플랫폼 알리움(Allium)은 청산 결과 사용자 900명 이상이 1천740만달러(약 251억원) 실제 손실을 입은 것으로 추산했다고 블룸버그가 전날 전했다.

지난 28일 넥스트레이드 프리마켓에서 SK하이닉스 한 주가 29.99% 낮은 가격에 체결되자, 온체인 파생상품 시장에서는 5천740만달러(약 826억원) 롱포지션이 청산됐다. 신한투자증권 제공

박성제 신한투자증권 연구원은 "거래가 많지 않은 프리·애프터 마켓에서 단 한 주가 이상 거래된 것이 트레이드엑스와이지의 파생상품 가격에 반영되며 대규모 청산이 발생했다"고 설명했다.



SK하이닉스 무기한선물 상품을 설계한 트레이드엑스와이지는 29일 보상안을 발표하며 사태 수습에 나섰다. 청산 손실을 전액 보전해주며 대상은 조만간 공지하겠다고 밝혔다. 다만 이번 보상은 일회성이라고 덧붙였다.



넥스트레이드도 오는 9월 14일부터 기준가 대비 10% 이상 변동 시 2분간 단일가매매로 전환하는 정적 변동성완화장치(VI)를 도입할 예정이어서 이번 사태가 재발할 가능성은 줄 것으로 보인다.



다만, 블룸버그는 이번 사태가 가상자산 부문에서 빠르게 성장하는 무기한 선물 상품의 구조적 한계를 보여준다고 지적했다.



무기한 선물은 거래 시간이 제한된 주식, 원자재, 채권 등을 24시간 거래하고 높은 레버리지를 걸 수 있도록 하는 파생상품이다. 가상자산 거래소들은 가상자산을 넘어 이 같은 무기한 선물 상품을 늘리는 추세다.



오라클이 기초자산 가격을 그대로 반영하는 구조여서 단발성 거래가 유의미한 시장가격으로 오인되며 레버리지 상품 전반에 충격을 줄 수 있다.



박 연구원은 향후 무기한 선물 청산을 노리고 상대적으로 취약한 넥스트레이드 시초가를 공략할 가능성에도 대비해야 한다고 지적했다.

<연합>

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