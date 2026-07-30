김준호·김지민, 부모 된다…"시험관 한 번에 임신"

코미디언 김지민(42)·김준호(50) 부부가 임신 소식을 전했다.
김지민은 30일 소셜미디어에 임신테스트기와 초음파 사진을 공개하며 임신 사실을 알렸다.
그는 "25년 작년, 우린 영원한 둘이 되었고 26년 올해, 우린 꿈꾸던 셋이 되었다"며 "자그마한 제 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었답니다"라고 밝혔다.
이어 "무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관"이라며 "정말 고맙게 이날만을 기다린 듯 한 번 만에 찾아온 두룹이(태명)"라고 전했다.
김지민은 시험관 시술에 앞서 약 두 달간 건강 관리에 집중했다고 설명했다. 그는 "두 달 정도 제 몸부터 건강히 만드는 데 먼저 집중해 주신 우리 선생님들 덕분에 처음으로 몸을 돌보는 시간을 가져보았어요"라고 말했다.
안정기에 접어든 뒤 임신 소식을 공개했다고도 밝혔다. 그는 "그동안 물어봐주시는 분들이 정말 많았는데, 평소 입이 그리 무겁지 않은 제가 여태껏 비밀을 지켜왔던 건 다 두룹이 힘입니다"라며 "안정기 지나고 드디어 말하게 돼서 오늘은 발 뻗고 잘 수 있겠어요"라고 말했다. 그러면서 "이젠 저희 둘과 느낌&나리, 그리고 두룹이까지 세상 다 가졌답니다"라고 덧붙였다.
김지민은 현재 임신 12주 차로, 출산 예정일은 내년 2월인 것으로 알려졌다.
김준호와 김지민은 KBS 코미디언 선후배로 만나 연인으로 발전했으며 2022년 4월 교제 사실을 공개했다. 두 사람은 지난해 7월13일 서울 강남구의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다.
<뉴시스>
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