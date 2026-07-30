국민체육진흥공단, 5400만원 모아 진도 어르신 건강 지원…스포츠로 나눔 실천

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 28일 전남 진도군노인복지관을 찾아 어르신들의 체력 증진을 돕는 봉사활동을 진행했다고 30일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 28일 전남 진도군노인복지관을 찾아 어르신들의 체력 증진을 돕는 봉사활동을 진행했다고 30일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 28일 전남 진도군노인복지관을 찾아 어르신들의 체력 증진을 돕는 봉사활동을 진행했다고 30일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

이번 봉사활동은 국민체육진흥공단(KSPO)이 지난 4월 네이버 해피빈과 함께 진행한 온라인 ‘더블 기부 캠페인’의 인연을 이어가기 위해 마련됐다. 당시 총 7개의 모금 사연을 통해 5400만원의 기부금이 조성됐고, 진도군노인복지관이 어르신 운동 프로그램 지원 대상으로 선정됐다.

국민체육진흥공단 임직원들은 이날 복지관을 직접 찾아 어르신들의 관절 기능 향상을 위한 체력 증진 프로그램을 진행했다. 이후 점심 배식 봉사에도 참여하며 지역 어르신들과 소통하는 시간을 가졌다.

이번 활동은 단순한 일회성 기부를 넘어 국민과 함께 조성한 기부금을 스포츠를 통한 건강 증진과 지역사회 나눔으로 연결했다는 점에서 의미가 있다. 특히 상대적으로 체육·복지 서비스 접근성이 낮은 도서 지역 어르신들에게 직접 찾아가는 방식으로 사회공헌 활동의 범위를 넓혔다.

국민체육진흥공단 관계자는 “국민과 함께 조성한 따뜻한 마음을 현장에 직접 전할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 스포츠를 매개로 지역사회와 함께 성장하고, 국민이 공감하는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

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