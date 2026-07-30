서해선 KTX-이음열차 소사역 정차 사업성 확보… 시민 염원 이룬다

KTX-이음은 경기 고양시 대곡역에서 서화성과 홍성을 거쳐 전북 익산까지 오갈 준고속열차다. 현재 서해선 정차역이 있는 부천시 소사역은 포함되지 않은 상태다. 부천시는 시민 서명운동과 관계기관 협의 등으로 소사역 정차 필요성을 거듭 알려왔고, 청신호를 알리는 결과가 최근 나왔다.

KTX-이음 열차 이미지. 출처 한국철도공사 홈페이지

시는 이달 14일 국토교통부에 사전타당성조사 용역 조사 결과를 제출하고 공식 절차에 착수했다고 30일 밝혔다. 비용대비편익(B/C)이 1.24로 나타난 게 핵심이다. 이 수치가 1을 넘으면 사업의 편익이 비용보다 크다는 의미다. 경제성을 갖춘 게 입증된 것이라고 시는 설명한다.

2031년 기준 소사역의 하루 승차수요는 하행 1700명, 상행 143명 등 모두 1843명으로 예상된다. 현재 서해선 열차 운행계획에 포함된 정차역 15곳 중 2위 수준이다. 대곡역(1248명)과 김포공항역(1159명)보다도 높다.

시는 국토부에서 요구하는 안전성도 기술적으로 보완해 반영할 방침이다. 기존 125m인 소사역 승강장을 140.55m까지 늘리는 것이 골자다. 열차 운행과 기존 역사 구조물에 미치는 영향은 최소화하고, 제한된 내부 공간에서도 시공이 가능한 방식이다. 현재 설치된 전동차 전용 승강장안전문 대신 다중슬라이드형(PSD)을 도입할 예정이다.

소사역 전경

시는 내년 상반기 중 국가철도공단의 기술 및 수요 타당성 검증 완료에 더해 하반기 국토부 승인을 받고자 한다. 소사역 시설 개선과 공사 뒤 2029년 개통하는 목표를 세웠다. 시는 소사역이 수도권 서남부 지역과 충청·호남권을 연결하는 핵심 광역철도 환승 거점으로 도약하는 청사진을 그린다.

조용익 부천시장은 “사업의 경제성과 충분한 이용 수요, 기술적 실현 가능성을 구체적인 수치로 다시 한번 확인했다”며 “KTX-이음 소사역 정차가 시민들의 염원에서 실제 사업 절차로 한 걸음 더 나아가는 중요한 전환점”이라고 말했다.

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