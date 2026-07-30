경기, AI로 위기가구 찾아 맞춤형 복지

복지 상담부터 사회보장급여 신청 안내, 현장 방문 조사까지 복지행정 전 과정에 인공지능(AI) 기술이 적용된다.



경기도는 보건복지부 공모사업에 선정돼 내달부터 도내 5개 시에서 생성형 AI 기반의 복지행정 실증을 추진한다고 29일 밝혔다.



도는 이날 서울 한국프레스센터에서 보건복지부, 한국사회보장정보원과 ‘복지행정 AI 정책실험실 실증사업’ 추진을 위한 업무협약을 교환했다. 이번 사업에는 국비 1억6800만원이 투입된다. 8월부터 연말까지 수원·화성·평택·시흥·오산시에서 진행되는 사업은 도민 대상 ‘AI 복지 서비스’와 복지 공무원을 위한 ‘업무 지원 AI’의 두 축으로 가동된다.



도에 따르면 우선 도민을 대상으로 생성형 AI 언어모델을 적용해 자연스러운 대화로 이용자의 복지 수요와 위기 상황을 다각도로 파악한다. 복잡한 사회보장급여 제도를 도민이 알기 쉽게 이해하도록 신청 자격, 절차, 필요 서류 등을 맞춤형으로 안내하고 위험도 분류에 따른 위기 가구 발굴에도 나선다.



복지 담당 공무원들의 행정 부담을 줄이기 위한 모바일 기반 AI 시스템도 구축된다.



AI가 공무원이 가정 방문이나 현장 상담을 진행할 때 음성을 문자로 자동 변환해 기록해 주고 상담 사례에 적합한 복지 서비스를 실시간으로 추천한다.

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