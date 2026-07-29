“李정부, 국민 재산을 카지노 판에”… 野, ‘주가 폭락 사태’ 맹공

국민의힘은 29일 코스닥·코스피가 연일 폭락하며 이틀 연속 서킷브레이커가 발동되자 “주식시장을 카지노 도박판으로 만들었다”라며 이재명정부를 겨냥해 맹공에 나섰다.

정점식 원내대표는 이날 페이스북을 통해 “이재명 정부 이전에 우리 증시에 이렇게 사이드카와 서킷브레이커가 난무하는 ‘롤러코스피’가 있었느냐”라며 이같이 밝혔다

국민의힘 정점식 원내대표. 연합뉴스

정 원내대표는 “이재명 대통령은 ‘주식시장에서 장난치다가는 패가망신한다’는 것을 보여주겠다고 했다”라며 “그렇다면 지금 주식시장을 이토록 어지러운 카지노 도박판으로 만든 ‘정책 장난’이야말로 패가망신시켜야 할 일”이라고 말했다.

그러면서 “김용범 정책실장은 이미 이재명 정부의 경제 컨트롤타워로서 우리 주식시장과 경제를 혼란에 빠뜨린 책임이 크다. 그런데 아직도 반성보다는 말장난에 가까운 궤변으로 책임을 회피하느라 급급하다”라며 “이렇게 무책임한 사람에게 한국 경제의 명운을 더 이상 맡길 수 있겠느냐”고 비판했다.

이재명 대통령의 사과도 촉구했다. 정 원내대표는 “이 대통령은 무능하고 무책임한 김용범 정책실장을 즉각 경질하고, 경제 라인을 전면 교체하라”라며 “주식시장의 혼란을 초래한 정부의 책임을 겸허히 수용하고 주가 폭락으로 큰 피해를 본 국민들께 사과하라”고 요구했다.

같은당 김은혜 의원도 “어제 코스피의 -10.8% 낙폭은 글로벌 금융위기를 부른 리먼 브러더스 사태 당시 2008년 10월16일의 -9.44%보다도 컸다”라며 “리먼 사태도 없고 닷컴 버블도 터지지 않았는데 코스피가 역사상 네번째 낙폭을 보인 취약성은 시장경제의 원칙과 절차가 무너졌기 때문”이라고 지적했다.

29일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시되어 있다. 뉴시스

김 의원은 “특정 주가지수를 권력유지의 수단으로 삼은 나라는 이재명정부가 거의 유일할 것”이라며 “주가지수가 오를 때는 ‘주식 계좌 보고 흐뭇한 분들, 기호 1번에 투표해달라’ 영합했던 이들이 오늘은 아무 말이 없다”라고 꼬집었다. 그러면서 “정부와 여당은 파란글씨만 봐도 속이 울렁인다는 투자자들의 마음을 새겨 권력으로 시장 탐할 시간에 장기 투자 우대 환경 조성 등 대안을 마련해야 한다”고 촉구했다.

5선 권영세 의원은 “정책실장은 증시를 투기장으로 만든 레버리지 ETF를 재촉했고 내구성이 아니라 도박판을 키웠다. 지수가 오를 때는 정부의 성과라 자화자찬했지만, 지금은 누구도 책임을 말하지 않는다”고 직격했다.

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