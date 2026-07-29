일본 강진 완성차·반도체 공장 이틀째 ‘스톱’… 건물마다 폭격 맞은 듯 처참

“자동차가 날아갈 듯한 충격이었습니다.”



28일 오후 4시27분 규모 7.1의 강진 후 폭발 사고가 일어난 뒤 통제됐다가 하루 만에 취재진 접근이 허용된 이온몰 구마모토는 그야말로 폭격을 맞은 듯한 모습이었다. 차량 5000대를 수용할 수 있는 대형 야외 주차장에 소방차와 구급차 등 긴급 차량이 모여 수색·구조 작업을 벌이고 있는 가운데 건물 중앙 부근은 외장재가 모두 떨어져 나가고 철골이 드러나 있었다.

파괴된 삶의 터 29일 일본 구마모토현 야쓰시로에 있는 일본제지 공장 굴뚝이 전날 발생한 강진으로 인해 공장 설비 위로 쓰러져 있다. 교도통신 제공, AP연합뉴스

구마모토현에 따르면 29일 오전 4시까지 이 건물에서 8명이 구조됐지만 2명은 사망한 채였고 1명은 심정지 상태였다. 이 밖에 다수가 다쳤지만 부상자 중에 생명이 위독한 사람은 없는 것으로 알려졌다.



지진이 일어난 구마모토현 구마모토시는 인구 70만명 정도의 도시로 건물들 내진 설계가 비교적 잘돼 있어 빠르게 일상을 되찾는 모습이었다. 그러나 규슈 지역에서도 면적이 가장 큰 것으로 알려진 이곳 이온몰과 굴뚝이 무너져 내린 일본제지 야쓰시로 공장 등 곳곳에서 사망자가 발생했다. 다카이치 사나에 일본 총리는 이날 총리관저에서 기자들과 만나 “재해 관련사를 포함해 13명의 사망이 확인됐다”며 “지금도 여전히 도움을 기다리는 사람들이 있다”고 말했다. 일본은 지진에 따른 건물 붕괴나 쓰나미 등으로 숨진 사례 외에 피난 생활 도중 질병 악화 등으로 인한 사망을 재해 관련사로 별도 집계하고 있다.



다카이치 총리는 “시간과의 싸움이 되고 있다”며 “전력을 다해 가능한 한 많은 사람을 구하겠다”고 강조했다. 지진 발생 후 생존자 구조의 ‘골든타임’으로 여겨지는 72시간이 다가오고 있는 만큼 수색·구조에 속도를 내겠다는 뜻으로 풀이된다.

29일 일본 규슈 서부 구마모토현 야쓰시로에서 전날 발생한 지진으로 무너진 교량 일부가 물에 잠겨 있다. AP연합뉴스

이온몰 폭발은 지진 발생 후 1시간30분쯤 지난 28일 오후 6시쯤 일어났다. 이용객과 점원 등은 지진이 일어나자 주차장 등으로 대피했으나 일부가 다시 건물 안으로 들어갔다가 변을 당한 것으로 알려졌다. 차를 타고 인근을 지나던 46세 회사원 남성은 니시니혼신문에 “차가 날아갈 듯한 충격과 함께 순식간에 주변이 새하얗게 변했고 그을음이 내려앉기 시작했다”고 말했다.

폭발이 얼마나 강했는지는 이후 언론 등을 통해 공개된 방범카메라, 차량 블랙박스 영상 등에 잡혔다. 폭발 잔해를 포함한 흰색 연기가 폭풍처럼 날아왔고, 이 충격으로 택배 트럭의 짐칸 부분이 너덜너덜해졌다. 건물에서 수십m 떨어진 도로 가드레일이 부러졌고, 전선이 끊어진 채 늘어진 모습도 목격됐다.

건물 내 가스나 공조 설비 등이 강한 진동으로 손상돼 가스가 새어 나왔고, 뭔가의 이유로 불이 붙어 폭발했을 것이란 가능성이 제기된다.

파괴된 삶의 터 지진으로 무너진 야쓰시로 지역 한 가옥 모습. 교도통신 제공, AP연합뉴스

구마모토 남부 야쓰시로에 있는 일본제지 공장은 굴뚝 일부가 쓰러져 11명이 내부에 갇혔다. 이 중 4명이 구조됐지만 2명은 심정지 상태였고 나머지 2명도 중태라고 니혼게이자이신문은 전했다. 나머지 7명의 생사는 아직 확인되지 않고 있다.

곳곳의 건물과 교량이 붕괴했고, 도로가 갈라져 단차가 생기면서 시민들도 불안에 떨고 있다. 일본 소방청에 따르면 29일 오전 11시 현재 구마모토현 내 9만명 이상에게 긴급안전확보 지시가, 22만여명에게는 대피 지시가 내려졌다. 구마모토현 등에서 8만4000가구가 단수됐고, 3만5000여 가구에 전기 공급이 끊겼다.

현지 언론은 구마모토 내 완성차 및 반도체 제조 장비 공장도 이틀째 가동을 멈췄다며, 여파가 장기화할 경우 글로벌 공급망에도 악영향을 미칠 수 있다고 우려했다. TSMC 1공장은 강진의 영향에 대해 정밀 조사 중이고, 진행 중인 2공장 공사는 중단했다. 세계 최대 완성차 업체 도요타자동차는 구마모토현 인근 후쿠오카현에 있는 3개 공장의 가동을 31일까지 정지한다고 발표했다.

29일 일본 구마모토현 야쓰시로 신사 인근의 도리이(기둥문)가 전날 발생한 지진으로 쓰러져 있다. AP연합뉴스

현지민들은 35도를 넘나드는 무더위 속에 여진 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 2016년 구마모토 지진 당시에는 4월14일 오후 9시30분쯤 진도 7의 지진이 발생한 데 이어 28시간 후 다시 진도 7 지진이 일어나 피해가 커졌었다. 이번 지진도 10년 전 강진 때 움직였던 히나구 단층이 다시 활성화된 것이 원인으로 지목된다.

다카이치 총리는 “피해 지역에 무더위가 계속되는 만큼 열사병 예방에 각별히 유의해 달라”고 당부했다.

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