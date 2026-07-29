크래프톤, 일본서 첫 글로벌 브랜드 캠페인 전개

크래프톤(대표 김창한)이 일본 도쿄 시부야 스크램블 교차로에 위치한 디지털 사이니지를 통해 첫 글로벌 브랜드 캠페인을 전개했다고 29일 밝혔다.

크래프톤은 글로벌 누적 판매량 200만 장을 돌파한 ‘미메시스(MIMESIS)’를 중심으로 주요 IP를 함께 선보였다. 글로벌 IP 확장의 핵심 시장인 일본에서 크래프톤의 폭넓은 IP 포트폴리오를 알리고 브랜드 경쟁력을 한층 높이기 위해서다.

크래프톤이 일본에서 첫 브랜드 캠페인을 전개했다. 크래프톤 제공

캠페인의 전면에는 최근 일본에서 작품성을 인정받은 미메시스가 섰다. 미메시스는 지난달 일본 컴퓨터 엔터테인먼트 협회(CESA)가 주최하는 일본 최대 게임 개발자 전문 콘퍼런스 CEDEC의 ‘CEDEC 어워드 2026’ 게임 디자인 부문에서 한국 게임 최초로 우수상을 받았다. 출시 초기부터 이어지고 있는 글로벌 흥행세도 힘을 실었다. 미메시스는 지난해 10월 얼리 액세스 출시 후 50일 만에 글로벌 누적 판매량 100만 장을 돌파한 데 이어, 지난달 대규모 업데이트 이후로 200만 장을 넘어서며 최고 기록을 경신했다. 스팀(Steam) 사용자 평가는 ‘매우 긍정적’을 유지하고 있으며 게임 플레이 장면도 다수의 영상 콘텐츠로 확산됐다. 관련 콘텐츠의 누적 시청 시간은 약 1,034만 시간, 콘텐츠별 최대 동시 시청자 수 합계는 380만 명에 달한다.

오프라인 캠페인은 지난 20일부터 26일까지 일본을 대표하는 랜드마크인 시부야 스크램블 교차로 일대 초대형 디지털 사이니지 6개 면에서 진행됐다. 특히 하루 약 300만 명이 오가는 일본 대중문화와 트렌드의 중심지를 첫 글로벌 브랜드 캠페인의 무대로 삼았다는 점에서 의미가 있다. 해당 사이니지에는 ‘미메시스’와 ‘PUBG: 배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS)’, ‘인조이(inZOI)’를 비롯한 16개 IP를 소개하는 옥외광고가 송출됐다. 일본 이용자에게 친숙한 ‘배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE)’과 세계적인 애니메이션 프랜차이즈 ‘나루토 질풍전(NARUTO SHIPPUDEN)’의 협업 콘텐츠도 영상에 담겼다. 유튜브와 X, 트위치 등 SNS 채널을 연계한 온라인 캠페인은 8월 2일까지 이어진다.

한편 이번 캠페인은 ‘프랜차이즈 IP’를 중심으로 각 IP를 스케일업해 장기적인 제품 수명 주기(PLC, Product Life Cycle)를 갖춘 프랜차이즈 IP를 확대해 나가는 중장기 전략의 일환이다. 크래프톤은 IP별 성장 단계와 시장 특성을 반영한 브랜드 캠페인을 지속적으로 펼치고, 각 스튜디오의 작품이 더 많은 이용자에게 닿을 수 있도록 접점을 넓힐 계획이다.

크래프톤 관계자는 “다양한 장르의 작품과 스튜디오를 글로벌 이용자들에게 하나의 통합된 브랜드로 소개하는 기회였다”라며 “앞으로도 독창적인 IP를 발굴하고, 전 세계 팬들이 오래도록 즐길 수 있는 프랜차이즈이자 문화로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.

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