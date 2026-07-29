대구대, 20개 기업과 AI∙SW 산학협력 프로젝트 성과공유 및 협약식

대구대학교 소프트웨어(SW)중심대학사업단은 최근 성산홀에서 지역 산업의 인공지능(AI)∙SW 전환과 현장 중심 인재 양성을 위한 ‘2026년 산학협력프로젝트 성과공유 및 협약식’을 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 이 대학 SW중심대학사업단이 추진하는 “기업이 설계하고 학생이 완성하는 AI 융합 교육 중심 뉴 에코 시스템(New Eco-system)” 비전을 실현하기 위해 마련됐다.

7일 대구대 성산홀 17층에서 산학협력프로젝트 성과 공유 및 협약식을 갖고 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구대학교 제공

해당 프로젝트는 참여기업이 산업현장의 실제 문제와 프로젝트 과제를 제안하면 책임교수가 교육과 기술을 연결하고, 학생들이 창의적인 아이디어를 활용해 해결 방안과 결과물을 도출하는 방식으로 운영된다.

이날 행사 참석자들은 2025년도 프로젝트 결과물을 관람하며 실질적인 산학협력 성과를 공유하는 시간을 가졌다. 과학기술정보통신부 지원을 받는 대구대 SW중심대학사업단은 우수한 프로젝트 결과가 시제품 제작, 기술사업화, 창업∙인턴십 연계로 발전할 수 있도록 후속 지원을 더욱 강화할 계획이다.

윤재웅 총장은 “협약식은 지역산업의 실제 문제를 대학의 교육과 연구 역량을 통해 함께 해결하고 미래 AI·SW 인재를 양성하기 위한 소중한 출발점”이라며 “기업은 산업적 경험을 제시하고, 교수는 가교 역할을 수행하며, 학생은 문제해결 결과물을 완성하는 이 협력구조가 실질적인 산학협력 모델이 될 것”이라고 강조했다.

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