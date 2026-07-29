고양시, 수도권 UAM 거점도시 도약 나서… 정부에 협력 요청

경기 고양시가 미래항공산업을 핵심 사업으로 추진하는 가운데 정부의 협력을 요청하고 나섰다.

민경선 고양시장은 29일 제주에서 열린 ‘2026 도심항공교통(UAM) 서비스 쇼케이스’에 참석해 홍지선 국토교통부 제2차관을 만나 UAM 상용화를 위한 실증 기반 구축과 안전·인증체계 마련, 지역 미래항공산업 육성방안에 대해 의견을 나눴다.

민경선 경기 고양시장(사진 왼쪽)이 29일 제주에서 열린 2026 도심항공교통(UAM) 서비스 쇼케이스 현장에서 황호원 항공안전기술원장에게 고양시 UAM 산업 육성에 대한 비전을 설명했다.

이 자리에서 민 시장은 시가 추진 중인 킨텍스 일원 UAM 실증 기반 구축사업과 항공우주산업 육성계획을 소개하고, 수도권 UAM 실증과 상용화를 선도하는 거점도시로 도약할 수 있도록 정부와 전문 기관의 지속적인 관심과 협력을 요청했다.

민 시장은 “도심항공교통은 기체 개발과 운항뿐 아니라 안전·인증, 통신, 데이터 등 다양한 산업이 융합되는 미래 성장동력”이라며 “고양시가 수도권 미래항공산업의 중심도시로 성장할 수 있도록 정부, 전문기관, 기업과의 협력을 확대해 나가겠다”고 말했다.

이날 국토교통부가 주최한 이번 쇼케이스에는 UAM Team Korea 참여기관과 관련 기업, 일반 관람객 등 300여 명이 참석했다.

공식 행사에서 독일 볼로콥터사의 2인승 UAM 기체 ‘볼로콥터 2X’ 비행 시연이 진행되고, 전시관에서는 삼보모터스가 개발 중인 국산 UAM 기체 ‘B-33X’ 목업과 비행조종 체험, 가상현실 체험 등 관련 기술과 서비스가 소개됐다.

민경선 시장은 비행 시연 등 행사 참관 후 제주시 한림읍에 위치한 아시안 스페이스 파크(ASP)를 방문해 위성통신 안테나와 위성 데이터 송수신 시설을 살펴보고 민간 우주산업 운영현황과 사업화 사례를 청취했다.

시는 이번 현장 방문에서 확인한 UAM 실증·운영사례와 민간 우주산업 모델을 향후 킨텍스 UAM 실증 기반 구축과 백석 업무빌딩 항공우주 산학융합 거점 조성에 반영하고, 미래항공산업 생태계 조성에 활용할 계획이다.

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