KB국민은행, 주담대·신용대출 금리 인상… 최대 0.53%p 올린다

서울 시내 한 시중은행 ATM기기 모습. 뉴시스

KB국민은행이 가계부채 증가 속도를 조절하기 위해 주요 대출 상품의 금리를 대폭 인상한다.

29일 금융권에 따르면 국민은행은 오는 31일부터 주요 신용대출과 주택담보대출(주담대), 전세자금대출 상품 금리를 0.06∼0.53%포인트(p) 올리기로 결정했다.

상품별로는 KB신용대출과 KB급여이체 신용대출, KB스타 신용대출 등 주요 신용대출 금리가 0.1∼0.5%p 인상된다. 다만 KB새희망홀씨Ⅱ, KB사잇돌 중금리 대출, KB햇살론, KB사업자든든 신용대출 등 서민 및 취약계층 전용 상품의 금리는 이전 수준으로 유지한다.

주택 관련 대출은 상대적으로 금리가 낮아 신청이 쏠렸던 비대면 상품을 중심으로 인상 폭을 확대했다. 비대면 상품과 대면 상품 간 금리 격차를 줄여 쏠림 현상을 완화하겠다는 취지다.

이에 따라 비대면 상품인 ‘KB스타 아파트 담보대출(구입자금용·신잔액 6개월 코픽스 기준)’ 금리는 0.53%p 인상되며, 대면 상품인 ‘KB주택담보대출(변동)’ 금리는 0.06%p 오르고 그친다.

전세자금대출의 경우 대표 상품인 KB주택전세자금대출, KB전세금안심대출, KB플러스전세자금대출 금리가 0.14∼0.25%p 인상된다. 비대면 전세자금대출 상품 금리는 이보다 높은 0.26∼0.49%p 상향 조정된다.

KB국민은행 관계자는 “가계대출 증가세가 지속되는 상황에서 가계부채의 증가 속도를 조절하고, 여신 포트폴리오를 안정적으로 관리하기 위한 조치”라고 밝혔다.

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