농협상호금융, ‘보이스피싱 피싱 제로’ 실천 결의대회 개최

농협상호금융은 지난 28일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 '2026년 상호금융 보이스피싱 피싱 제로 실천 결의대회'를 개최했다.농협중앙회 제공

농협상호금융은 28일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 ‘2026년 상호금융 보이스피싱 피싱 제로 실천 결의대회’를 개최하고 금융사기에 선제적으로 대응하기 위한 실천 의지를 다졌다.

이번 결의대회는 지능화되는 보이스피싱을 비롯한 금융사기로부터 고객 자산을 안전하게 보호하고 금융소비자 신뢰를 더욱 강화하기 위해 마련됐다. 참석자들은 보이스피싱 예방과 대포통장 근절, 피해 예방 활동에 적극 동참할 것을 다짐했다.

농협상호금융은 금융사기 대응 역량 강화를 위해 현장 임직원을 대상으로 정기적인 사기 예방 교육을 지속 실시하고 있으며, 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화를 통해 실시간으로 수상한 금융 흐름을 즉각 차단하는 등 전사적인 대응으로 금융사기 사전 차단에 총력을 기울이고 있다.

윤성훈 상호금융대표이사는 “보이스피싱 피해는 단순히 금전적 손실을 넘어 고객의 삶을 송두리째 흔드는 중대한 사회악”이라고 강조했다.

그러면서 “농협상호금융은 금융당국 및 관계 기관과의 유기적인 공조를 통해 고객 피해를 예방하고 보호함으로써 무거운 책임을 끝까지 다하겠다”라고 말했다.

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