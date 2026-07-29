홍익표 "대통령 檢개혁 원칙 변함없다…30일 형소법 처리될 것"

조국혁신당 신장식 대표는 29일 정성호 법무부 장관이 검찰의 보완수사권 폐지를 담은 형사소송법 개정안 처리를 앞두고 공개적으로 사의를 밝힌 것과 관련, "태도가 심히 유감스럽다"고 비판했다.



신 대표는 이날 국회에 취임 인사차 찾아온 홍익표 청와대 정무수석을 만나 "이럴 때일수록 청와대의 검찰개혁 의지가 흔들림 없다는 점을 국민들에게 분명히 보여주는 것도 필요하지 않을까 생각한다"며 이같이 말했다.

홍익표 청와대 정무수석(오른쪽)이 조국혁신당 신장식 대표 취임 축하 인사를 하기 위해 29일 국회 내 혁신당을 방문해 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

그는 "많은 국민들이 최근 여러 가지 현상들을 보며 개혁의 위기가 아닌가 하는 말씀을 한다"며 "사회 대개혁을 완수하기 위해서는 민주·진보 진영 전체가 호흡 맞추는 개혁의 티키타카가 절실하다"고 강조했다.



그러면서 타게 엘란데르 전 스웨덴 총리가 매주 목요일 야당 인사 등과 저녁을 함께하며 갈등을 조율하던 '목요클럽'을 언급하면서 "향후 청와대와 정부도 참여하는 기구로 발전할 수 있도록 진지한 검토를 부탁한다"고 제안했다.



홍 수석은 "이재명 대통령은 취임 이후 한 번도 변함 없이 검찰개혁에 대한 원칙을 밝혀왔다"며 "내일 본회의에서 무난하게 민주 진영에서 함께 만든 형사소송법 (개정안)이 잘 처리될 것으로 알고 있다"고 답했다.



이어 "검찰개혁도 중요하지만, 더 중요한 것은 민생과 경제회복"이라며 "대통령과 정부·여당도 K자 양극화의 어려운 현실을 잘 인식하고 있고, 혁신당에서 좋은 정책 방안을 제시한다면 열린 자세로 검토하고 수용할 생각"이라고 설명했다.



신 대표는 이어진 비공개 대화에서 홍 수석에게 "전세금도 대출 규제 막혀있는 점, 월세가 상승하는 서민들의 전·월세 대책이 시급하다는 민원을 전달했다"고 혁신당 임명희 대변인이 전했다.



이에 홍 수석은 "대책 마련을 검토하고 있다"고 답변했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지