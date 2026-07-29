시아이피, 디지털 뉴스저작물 보호 및 수익화 통합 서비스 출시

㈜시아이피는 뉴스저작물 무단 사용에 대한 상시 모니터링, 침해 증거 확보, 권리자 대응 절차 지원, 합법적 계약 전환 및 사용료 수취 지원까지 전 과정을 일괄 지원하는 저작권 보호 및 수익화 통합 서비스를 출시한다.

시아이피가 뉴스 콘텐츠 저작권 보호와 수익화를 지원하는 통합 관리 서비스를 출시한다. 디지털 환경에서 늘어나고 있는 뉴스저작물 무단 사용에 대응해 탐지부터 사용료 확보까지 전 과정을 통합적으로 지원한다는 방침이다.

유튜브, 틱톡, 인스타그램 등 숏폼 및 영상 플랫폼의 이용이 확대되면서 뉴스 콘텐츠가 편집 및 재가공 형태로 유통되는 사례도 늘고 있다. 회사 측은 이 과정에서 저작권 침해 사례도 증가하고 있다고 설명했다.

회사 측에 따르면 권리자가 수천 개에 달하는 채널을 자체적으로 모니터링하고 법적 대응까지 직접 수행하기에는 인력과 비용 부담이 크다. 침해를 인지하더라도 증거 확보, 경고장 발송, 협상, 계약 체결의 각 단계를 개별적으로 처리해야 해 실질적인 권리 행사로 이어지지 못하는 경우가 많다.

시아이피는 자체 개발한 모니터링 시스템을 통해 주요 디지털 플랫폼 전반에서 고객사 저작물의 무단 사용을 상시 추적한다. 침해가 확인되면 증거를 체계적으로 수집하고 보존하며, 권리자의 요청에 따라 법률 전문가와 협업해 침해자 통보와 경고, 사용료 협상, 합법적인 라이선스 계약 전환, 수익 정산 등 후속 절차를 연계한다.

이번 서비스의 핵심은 단순 침해 적발에서 나아가 무단 사용을 적법한 이용과 수익화로 전환하도록 지원하는 데 있다. 무단 사용된 콘텐츠를 정당한 사용 계약으로 전환함으로써 언론사와 콘텐츠 권리자는 저작권 보호를 강화하는 동시에 기존에 회수하지 못했던 콘텐츠 활용 수익을 확보할 수 있도록 지원받는다.

운영 체계 측면에서 시아이피는 전문 모니터링 소프트웨어와 전담 인력이 결합된 탐지 체계를 구축하고, 법률 전문가 네트워크와의 협업을 통해 경고장 발송, 분쟁 대응, 계약 검토 등 관련 대응 절차를 지원한다.

김철구 ㈜시아이피 대표이사는 “플랫폼 생태계에서 뉴스 콘텐츠의 유통 속도는 이미 권리자의 대응 속도를 앞서고 있다”며 “시아이피는 탐지에서 수익화까지 전 과정을 자동화하고 체계화한 서비스로 연결해, 언론사와 콘텐츠 권리자가 본업에 집중하면서도 정당한 저작권 수익을 회수할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

시아이피는 언론사, 미디어 기관 및 법률 파트너와의 협력 네트워크를 확대하고, 저작권 보호 인프라가 취약한 중소 언론사에도 서비스를 제공하는 방향으로 사업을 고도화할 계획이다.

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