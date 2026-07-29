롯데온, 7월 ‘라스트찬스’ 진행…“여름휴가 상품 최대 10% 할인”

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온은 매월 말일 진행하는 대표 행사 ‘라스트찬스’를 29일부터 3일간 운영한다고 밝혔다. 7월 라스트찬스는 본격적인 여름휴가 시즌을 앞두고 아직 휴가 준비를 마치지 못한 고객을 위해 여름 시즌 상품과 다양한 할인 혜택을 선보인다.

행사 기간에는 ‘라스트찬스’ 10% 중복쿠폰을 제공하며, 카카오페이로 결제하면 10% 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 휴가를 앞두고 막바지 쇼핑에 나서는 고객을 위해 여름철 활용도가 높은 상품을 중심으로 여행에 필요한 다양한 상품을 한데 모아 선보인다.

사진=롯데온 제공

편안한 휴식을 위한 수면·숙면 상품을 제안한다. 라라슬림의 블루 스트레치 코튼 파자마 셋업 상하의세트, 비너스의 올인원 아이스 린넨 인견 파자마 등 모달과 인견 소재의 홈웨어부터 냉감이불까지 무더운 여름밤 쾌적한 수면 환경을 돕는 상품을 선보인다. 외출과 여행 중 사용하기 좋은 프레티의 데오티슈, 지친 피부를 달래주는 토리든의 시트마스크, 르네휘테르 샴푸 등 더위를 식힐 수 있는 쿨 아이템도 준비했다.

물놀이와 휴양지에서 활용하기 좋은 비치웨어와 휴양지룩도 구매할 수 있다. 살을 빼지 않아도 수영장 패션을 완성할 수 있는 비키니밴더의 키베요 크로셰 커버업 가디건, 레베랑스 셔링 스커트 모노키니, 루즈핏 래쉬가드 부터 배럴, 아레나 등 인기 수영복 브랜드 상품을 한자리에 모았다.

매일 새로운 상품을 특가로 선보이는 ‘투데이픽’도 운영한다. 이날 브리엘 유아 버블클렌져, 랩신 섬유향균제·화이트샌드 보닛햇·아베다 미라클 오일을, 30일 라라츄 헤어쿠션·자코모 가죽소파·덴프스 유산균을, 31일에는 김영주 골프웨어·락토핏 골드·꿈비 분유쉐이커 등을 공개한다.

신규 브랜드 전용 중복쿠폰과 자체 할인도 마련했다. 감각적인 썸머룩 레이지지, 클렌징 강자 마녀공장, 센스있는 바캉스룩 아워호프, 산뜻한 힐링 케어 유스트, 슬로우 에이징의 시작 세로랩스, 가성비 골프웨어 데니스골프 등을 새롭게 만나볼 수 있다.

김은수 롯데온 브랜드마케팅팀장은 “7월에는 아직 여름휴가 준비를 마치지 못한 고객을 위해 여행과 일상에서 활용도가 높은 상품을 중심으로 구성했으니 다양한 혜택과 함께 휴가 준비 막차 쇼핑을 합리적으로 즐기시길 바란다”고 말했다.

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