위성곤 제주지사, 국토부에 마사회 이전 등 건의

위성곤 제주도지사가 제주 균형성장과 교통·물류 여건 개선, 미래산업 육성을 위한 핵심 과제를 정부에 건의했다.

위 지사는 29일 김윤덕 국토교통부 장관과 면담하고 △한국마사회 등 2차 공공기관 이전을 통한 제주지역 균형성장 지원 △제주노선 항공좌석 공급 확대 △해상·육상 운임 차액을 보전하는 거리등가제 도입 △관광형 자율주행 실증도시 조성 등을 요청했다.

위 지사는 제주가 전국 말 사육두수의 54.7%, 국내산 경주마 생산의 91.5%를 차지하는 등 말산업 기반을 갖춘 지역임을 설명하고 말산업육성 전담기관인 한국마사회의 제주 이전을 건의했다. 한국마사회 이전을 통해 말의 생산·육성·소비로 이어지는 선순환 체계를 구축하고 국가 말산업의 거점 역할을 강화한다는 구상이다.

최근 제주노선 국내선 공급좌석 감소에 따른 도민과 관광객 불편을 해소하기 위해 제주노선 공급좌석을 조속히 회복하고 제주공항 수용 능력을 재검토해 줄 것도 요청했다.

위성곤 제주도지사가 29일 국토교통부 청사에서 김윤덕 장관과 면담하고 있다. 제주도 제공

제주와 내륙을 연결하는 해상 운송구간을 법적인 ‘가상도로’로 인정하고 같은 거리의 내륙 도로 운송비보다 추가로 발생하는 운송비를 보전하는 거리등가제 도입도 건의했다.

관광객 중심의 복합적인 이동수요와 높은 렌터카 이용 비중, 다양한 도로환경을 갖춘 제주의 특성을 활용해 관광형 자율주행 실증도시를 조성할 수 있도록 지원해 줄 것을 요청했다.

이와 함께 지방도 1124호선(금백조로) 확장사업이 제3차 노후국도·노후교량 개선계획에 반영돼 국비 지원을 받을 수 있도록 하고 제주형 광역교통체계 구축을 위한 제도 개선과 국가 지원체계 마련도 건의했다.

위 지사는 “제주만의 숙원이 아니라 국가 균형발전과 교통·물류 개선, 미래산업 경쟁력 강화를 위해 함께 풀어야 할 국가적 과제”라고 강조했다.

김 장관은 “제주지역 현안과 건의사항을 잘 살펴보고 관계 부서와 함께 검토해 나가겠다”고 말했다.

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