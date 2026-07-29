‘담배 안 피워도 폐암 걸릴 수 있다’…비흡연자가 꼭 알아야 할 위험 신호

폐암은 국내 암 사망 원인 1위로 꼽히지만 여전히 많은 사람이 흡연자만 걸리는 질환으로 오해한다.

최근에는 담배를 피우지 않는 사람, 특히 여성의 폐선암(비소세포성 폐암)도 꾸준히 증가하면서 흡연 여부만으로 폐암 위험을 판단해서는 안 된다는 지적이 나온다.

담배를 피우지 않아도 조리할 때 나오는 연기 등 실내 공기도 폐암을 유발할 수 있는 만큼 환기 등에 신경 써야 폐 건강을 지킬 수 있다는 전문가 지적이 나온다. 생성형 AI로 만든 이미지

29일 서울아산병원에 따르면 폐암 환자의 약 70~80%는 흡연과 관련이 있다.

하지만 간접흡연과 라돈, 대기오염, 직업성 분진, 석면, 디젤 배기가스 등 다양한 환경적 요인도 폐암 발생에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 일부 폐암은 유전적 요인이나 만성 폐질환과도 관련이 있다.

지속되는 기침, 객혈, 원인 모를 체중 감소, 호흡 곤란 같은 증상이 있다면 흡연력이 없더라도 전문의의 진료를 받아보는 것이 좋다고 조언한다.

김민지 서울아산병원 호흡기내과 교수는 “간접흡연이나 라돈, 대기오염, 직업성 분진과 석면, 디젤 배기가스 등 다양한 환경적 요인이 원인이 될 수 있고, 열악한 조리 시설 환경도 폐암 발생률을 높인다고 보고된다”며 “일부 폐암은 유전적 요인이나 만성 폐 질환과도 관련 있다”고 설명했다.

폐암 환자의 컴퓨터단층촬영(CT) 사진. 서울아산병원

폐암이 위험한 이유는 초기 증상이 거의 없기 때문이다. 증상이 나타났을 때는 이미 암이 상당 부분 진행된 경우가 적지 않다.

전문가들은 금연이 폐암 예방의 가장 중요한 방법이지만 생활환경 관리도 함께 이뤄져야 한다고 강조한다.

김 교수는 “실내에는 초미세먼지(PM2.5), 질소산화물(NO₂), 휘발성유기화합물(VOCs), 라돈, 담배연기 등 다양한 오염물질이 존재할 수 있다”며 “특히 조리 과정에서 발생하는 연기인 ‘조리흄’은 초미세먼지와 여러 유해물질을 다량 발생시키며 장기간 반복적으로 노출될 경우 폐 건강을 악화시킬 수 있다는 연구 결과가 있다”고 말했다.

실내 공기를 관리하는 가장 효과적인 방법은 규칙적인 환기다.

김 교수는 “미세먼지 농도가 높다는 이유로 종일 창문을 닫아두기보다 여러 차례 짧게 환기해 실내 오염물질을 배출해야 한다”며 “조리할 때는 배기형 레인지 후드를 사용하고 조리가 끝난 뒤에도 10~20분 정도 환기하는 것이 좋다”고 말했다.

그는 “폐암은 흡연자만의 질환이 아니다”라며 “금연과 함께 실내 공기질 관리, 충분한 환기, 조리흄 노출 최소화 등 일상 속 작은 실천이 폐 건강을 지키는 데 도움이 될 수 있다”고 조언했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지