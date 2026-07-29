외국인 관광객, 올 상반기 서울서 5조6천억 썼다…'역대 최대'

올해 상반기 서울을 찾은 외국인이 작년 동기 대비 20% 이상 증가하고 이들이 서울에서 소비한 신용카드 금액이 작년보다 50% 넘게 늘어난 것으로 나타났다.



서울시는 올해 1∼6월 서울을 방문한 외국인 관광객이 823만명으로, 작년 상반기보다 21.3% 증가했다고 29일 밝혔다.

올해 상반기 한국을 찾은 외국인 관광객이 전년 대비 21.3% 늘어난 1071만 명을 넘어섰다. 문화체육관광부가 28일 발표한 상반기 방한 관광 동향에 따르면 지난 6월 한 달간 한국을 찾은 외국인은 199만명으로 전년 대비 23.1% 증가한 가운데 외국인 신용카드 관광지출액은 2조544억원으로 5월에 이어 두 달 연속 2조 원을 넘어섰다. 이에 따라 상반기 누적 지출액은 10조389억원으로 처음 10조원을 돌파했다 사진은 28일 오후 서울 중구 명동거리를 찾은 외국인관광객들 모습.

외국인 관광객이 서울에서 결제한 신용카드 금액은 총 5조6천192억원으로, 작년 동기 대비 56.8% 증가했다.



서울시 관계자는 "올 상반기 관광객과 소비액은 모두 역대 최고를 경신한 것"이라며 "관광객 증가보다 소비액 증가 폭이 훨씬 커 서울 관광이 양적 회복을 넘어 체류와 소비 중심의 성장 단계로 진입하고 있는 것으로 분석된다"고 말했다.



카드 소비액을 업종별로 살펴보면 쇼핑업이 전체의 46.4%로 가장 큰 비중을 차지했다.



의료·웰니스업이 24.4%로 뒤를 이어 쇼핑, 의료·웰니스 분야가 서울의 외국인 관광 소비를 이끄는 양대 축으로 나타났다. 이어 식음료업(13.1%), 숙박업(10.7%) 등의 순이었다.



서울 내 소비액은 대형쇼핑몰이 같은 기간 7천63억원에서 1조2천234억원으로 73.2% 증가하며 가장 큰 성장세를 기록했다.



의료관광 소비액은 5천563억원에서 9천84억원으로 63.3%, 외식 소비액은 3천782억원에서 5천843억원으로 54.5% 각각 늘었고, 뷰티 분야는 3천311억원에서 4천637억원으로 40.0% 증가했다.



지역별로는 강남구가 전체 외국인 카드 소비의 29.3%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 중구 28.4%, 마포구 7.3% 순으로 나타났다.



명동·동대문과 강남권이 쇼핑·의료관광의 중심축을 형성하면서 홍대와 성수 등 서울의 일상과 현지 문화를 경험할 수 있는 지역으로 외국인의 방문과 소비가 확산하는 흐름이 나타났다고 서울시는 설명했다.



지난 3월 광화문광장에서 열린 'BTS 컴백 라이브' 등 K-콘텐츠 산업의 성장과 역사·문화가 어우러진 지역 관광 프로그램 등도 외국인 관광객의 발길을 끈 것으로 나타났다.



관광객이 해설사와 함께 서울의 골목과 역사 현장을 걷는 '서울 도보해설관광'의 경우 올해 상반기 4만6천여명이 참여했으며 이 중 약 35%가 외국인으로 채워졌다.



서울을 가로지르는 한강도 잠시 둘러보는 관광지를 넘어 공연과 축제, 체험이 결합한 체류형 관광 공간으로 변모하고 있다.



한강 전역에서 진행한 '서울스프링페스티벌 2026' 참가자 706만명 가운데 117만명이 외국인이었다. 이 기간 한강버스 선착장 입주업체 매출도 전년 대비 257% 증가했다.



여의도공원에서 운영하는 계류식 가스 기구 '서울달' 탑승객 중 외국인 비율도 지난해 40.2%에서 올해 상반기 43.6%로 올라갔다.



서울시는 올 하반기 야간관광 콘텐츠를 확대한다.



외국인 관광객이 낮뿐 아니라 저녁과 밤까지 서울을 즐길 수 있도록 지원하고, 이를 통해 관광명소 인근 미식, 쇼핑, 문화, 콘텐츠, 지역상권 활성화에 나선다는 전략이다.



아울러 의료관광과 마이스(MICE, 기업회의·포상관광·컨벤션·전시), 프리미엄 관광 등 고부가 관광산업 육성에도 속도를 낼 방침이다.



조성호 서울시 관광체육국장은 "다양한 관광 콘텐츠를 지속해 확충해 서울관광의 성장세를 이어가겠다"며 "하반기 체험형 관광 콘텐츠를 지역 상권과 더욱 긴밀히 연계해 관광객이 서울 곳곳을 즐기고 그 효과가 골목상권과 지역경제 전반으로 확산될 수 있게 하겠다"고 말했다.

<연합>

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