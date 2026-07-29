강훈식, 李 연임 논란에 “대통령도 불가능하다고 말해…정치적 논쟁 유감”

강훈식 대통령 비서실장이 29일 이재명 대통령 연임 개헌 논란과 관련해 “정치적 논쟁으로 끌어들이는 것에 강한 유감”이라는 입장을 밝혔다.
강 실장은 이날 오전 춘추관에서 기자들과 만나 “이 대통령이 대선 후보 때도 (연임은) 헌법 체계가 허용하지 않고 국민이 용인하지 않을 것이며, 현실적으로 불가능하다고 말했다”면서 이같이 말했다.
강 실장은 “개인적으로 헌법 128조2항은 앞으로도 흔들리지 말아야 한다고 생각한다”며 “우리가 지켜야 할 역사적 합의”라고 못 박았다. 헌법 제128조 2항에는 ‘대통령의 임기 연장이나 중임 변경을 위한 개헌은 개헌안 제안 당시 대통령에게 효력이 없다’고 규정돼 있다.
강 실장은 “이 대통령은 부동산, 주가, 민생, 경제가 중요한 상황에서 성과 내기에 집중하느라 바쁘다”면서 “부적절한 논의에 쓸 시간이 없다”고 강조했다. 그러면서 이번 연임 개헌 논란에 대해 “(조정식) 국회의장도 해명했고, 대통령도 불가능하다 한 것을 정치적 공세로 끌어들여 경제 살리기를 방해하는 것 그 이상 이하도 아니다”라고 지적했다.
전날 조 의장은 국회에서 가진 기자간담회에서 현직 대통령의 임기 연장을 위한 개헌에 대해 “주권자인 국민 여론과 선택의 문제”라고 발언해 논란을 빚었다.
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