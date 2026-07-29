한국공항공사, ‘바이오패스 등록하고 금 한돈 받고…’ 경품 이벤트 실시

“바이오패스로 편리하게 공항을 이용하세요.”

한국공항공사는 8월 1일부터 10월 31일까지 바이오패스를 신규 등록하고 공항을 이용한 고객을 대상으로 ‘바이오패스 신규 이용객 대상 경품 이벤트’를 진행한다고 29일 밝혔다.

김포공항 터미널 전경

바이오패스는 손정맥 정보를 활용해 공항 이용객의 본인 여부를 확인하는 생체인증 서비스다. 생체정보를 등록하면 신분증 없이 전용 통로에서 신속하게 신분확인을 마칠 수 있다. 등록 후 최초 이용 시에만 신분증 확인을 거치며 이후에는 신분증 없이 이용이 가능하다.

바이오패스 등록은 전국 공항에 설치된 바이오패스 등록기기에서 할 수 있으며 등록 및 이용 대상은 만 7세 이상 대한민국 국적자다.

단 만 7세 이상 만 13세 이하 미성년자의 경우 김포·김해·제주 유인 등록대에서 등록할 수 있다.



이번 이벤트는 기간 내 바이오패스를 신규 등록한 이용객을 대상으로 진행된다. 인천공항을 제외한 전국 공항에서 바이오패스로 신분확인을 완료하면 별도 신청 절차 없이 자동으로 응모된다.

한국공항공사는 응모 조건을 충족한 이용객 중 20명을 무작위로 추첨해 금 1돈 상당의 경품을 지급한다. 당첨자는 11월 중 공사 누리집에 발표하고 개별 안내하며 제세공과금은 당첨자가 부담한다.

‘바이오패스 신규 이용객 대상 경품 이벤트’ 안내 배너

한국공항공사는 이번 이벤트를 통해 공항 이용객이 바이오패스의 편리함과 안전한 공항 이용 절차를 직접 경험할 수 있도록 유도하고, 생체인증 중심의 공항 보안체계를 지속 확대해 나갈 계획이다.

김복근 한국공항공사 안전보안본부장은 “바이오패스는 공항 이용 절차를 간소화하는 것을 넘어, 손정맥 기반의 정확한 본인확인으로 탑승권 부정사용을 예방하는 항공보안 서비스”라며 “이번 이벤트를 계기로 많은 국민이 편리하고 안전한 바이오패스를 경험해 보시기 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지