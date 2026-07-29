급락장에 또 코스피·코스닥서 잇단 매도 사이드카

국내 증시가 전날에 이어 급락하면서 29일 코스피와 코스닥 양 시장에서 잇따라 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 55분 7초께 코스피200선물지수의 변동으로 유가증권시장의 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.

29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 장 초반 1~2%대의 상승세를 보였으나 다시 하락전환해 6천선 아래로 내려왔다. 연합뉴스

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 49.16포인트(5.15%) 하락한 903.80이었다.

뒤이어 오전 10시 56분 7초께에는 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 코스닥 시장의 프로그램매도호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일 종가보다 74.30포인트(6.21%) 하락했으며 코스닥150지수는 75.05포인트(6.30%) 내렸다.

전날 코스피와 코스닥 시장에서 모두 매도 사이드카가 발동된 데 이어 이날도 이틀째 매도 사이드카가 발동된 것이다.

유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

코스닥 매도 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150 지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

현재 코스피는 306.50포인트(5.09%) 내린 5,717.16을 나타내고 있으며, 코스닥지수는 37.56포인트(5.32%) 하락한 668.29다.

삼성전자[005930]가 4.09% 내린 21만1천원에 거래되고 있으며, SK하이닉스[000660]는 8.45% 급락한 141만9천원에 거래 중이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지