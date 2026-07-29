여행업계, 日 강진 영향 촉각…여진 가능성에 모니터링 강화

일본 구마모토현 강진에도 국내 여행업계는 현재까지 현지 체류 고객의 안전에 이상이 없고 여행 일정에도 큰 차질은 없는 것으로 파악했다.



다만 여진 가능성과 현지 교통·관광시설 운영 상황 등을 지속적으로 점검하며 필요할 경우 일정을 조정하는 등 대응에 나서고 있다.

29일 일본 규슈 구마모토현 야쓰시로에서 한 방문객이 전날 지진으로 무너져 내린 야쓰히로 신사의 지붕을 안타까운 듯 바라보고 있다. AP통신

하나투어는 현재까지 구마모토 지진으로 인한 여행객 피해나 여행 일정 영향은 없는 것으로 확인됐다고 29일 밝혔다.



전날 일시 폐쇄됐던 구마모토 공항도 정상 운영 중이며 아소와 유후인 등 구마모토 인근 지역의 피해나 영향도 계속 확인하고 있으나 아직은 여행 일정에 영향을 주는 부분은 없다고설명했다.

하나투어는 규슈 상품 가운데 구마모토 일정이 포함된 경우는 매우 드물며, 향후 관련 상품이 운영되더라도 현지 상황에 맞춰 일정을 유연하게 조정할 방침이라고 덧붙였다.



모두투어도 현재 패키지여행 동선에 영향을 받는 곳은 없는 것으로 파악하고 있으며 예약 동향을 예의주시하고 있다고 밝혔다.



참좋은여행은 후쿠오카와 유후인 등 주요 관광지에서는 지진 직후 일시적인 정전이 있었지만 곧 복구됐으며 현재까지 여행에 불편을 줄 만한 상황은 없는 것으로 파악했다고 전했다.



참좋은여행은 일본 상품 약 400개 가운데 구마모토를 포함한 상품은 3개뿐이며 현재 운항이 중단된 구마모토 공항을 이용하는 상품은 없다고 설명했다. 규슈 상품은 전체 일본 상품의 약 10% 수준이고 구마모토를 방문하는 상품은 0.1% 정도에 불과하다고 덧붙였다.



패키지여행은 스루가이드(여행 전 일정을 함께하는 가이드)와 본사가 상시 비상 연락 체계를 유지해 고객 안전을 관리하고 있다고 강조했다.



노랑풍선도 구마모토와 규슈 지역에 체류 중인 고객과 인솔자의 안전을 확인한 결과 현재까지 모두 안전한 것으로 파악됐다고 밝혔다.



노랑풍선은 현재까지 고객들의 여행 일정에 직접적인 차질은 발생하지 않았으며 대부분 일정이 정상적으로 진행되고 있다고 설명했다.



또 규슈 상품은 후쿠오카 공항을 이용하고 있으며 후쿠오카 공항은 정상 운영 중이고 벳푸·유후인·후쿠오카 등 주요 관광지에서도 큰 피해가 보고되지 않아 일정에 특별한 영향은 없는 것으로 확인됐다고 전했다.



여행업계는 규슈 상품 대부분이 후쿠오카를 중심으로 운영되고 구마모토를 직접 방문하는 일정은 많지 않아 이번 지진의 영향은 제한적인 것으로 보고 있다.

일본 규슈 구마모토에서 규모 7.1 강진이 발생하며 국내 일부 지역에서도 유감 신고가 잇따르는 가운데 지난 28일 오후 서울 동작구 기상청 모니터에 계기진도 등 지진 정보가 표시되어 있다. 연합뉴스

다만 여진 발생 가능성과 현지 교통·관광시설 운영 상황을 지속적으로 모니터링하면서 고객들에게 신속히 안내하고 필요하면 일정 조정 등 안전을 최우선으로 대응한다는 방침이다.



전날 오후 4시 27분께 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 규모 7.1의 강진이 발생해 현지 쇼핑몰 일부가 무너지는 등 피해가 잇따랐다.



한국 외교부는 현재까지 접수된 한국인 인명 피해는 없으며 현지 상황을 계속 파악하고 있다고 밝혔다.

<연합>

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