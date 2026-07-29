재경부, 8월 개인투자용 국채 1천500억원어치 발행

재정경제부는 내달 개인 투자용 국채를 1천500억원어치 발행할 예정이라고 29일 밝혔다.
종목별 발행액은 3년물 이표채 30억원, 3년물 복리채 70억원을 발행하고, 5년물은 700억원, 10년물은 500억원, 20년물은 200억원이다.
표면금리는 이번 달 발행한 동일 연물 국고채의 낙찰금리(3년물 3.765%, 5년물 4.165%, 10년물 4.255%, 20년물 4.530%)를 적용한다. 가산금리는 5년물 0.05%, 10년물 0.5%, 20년물 0.4%를 각각 추가할 예정이다. 3년물은 금융시장 상품들의 수익률 등을 고려해 가산금리를 부여하지 않는다.
8월 발행 개인 투자용 국채의 만기 보유 시 세전 수익률은 3년물 이표채 약 11.3%(연평균 수익률 3.8%), 3년물 복리채 약 11.7%(연평균 수익률 3.9%), 5년물 약 22.9%(연평균 수익률 4.6%), 10년물은 약 59.1%(연평균 수익률 5.9%), 20년물은 약 161.8%(연평균 수익률 8.1%)가 된다.
청약 기간은 내달 10∼14일이다. 판매 대행 기관인 미래에셋증권의 영업점을 방문하거나 온라인(홈페이지·모바일앱)으로 신청할 수 있다. 배정 결과는 청약 기간 종료일의 다음 영업일에 고지한다.
개인 투자자들은 내달 중 2024년 6월부터 2025년 7월까지 발행된 개인 투자용 국채를 중도환매 할 수 있다. 다만, 이 경우 원금과 매입 시 적용된 표면금리에 따른 이자만 돌려받을 수 있으며 가산금리를 더한 복리 이자, 이자소득 분리과세 혜택 등은 받을 수 없다.
<연합>
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