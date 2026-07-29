[특징주] 삼성전자, 장 초반 4%대 반등 중…하닉도 2%대↑

삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 29일 장 초반 각각 4%와 2%대의 상승률을 보인다.



이날 유가증권시장에서 삼성전자는 오전 9시 17분 현재 전장보다 4.09% 오른 22만9천원에 거래되고 있다.

삼성전자·SK하이닉스. 연합뉴스

2.95% 오른 22만6천500원으로 출발한 삼성전자는 한때 6.36% 오른 23만4천원까지 치솟았다가 오름폭을 조절하는 모양새다.



같은 시각 SK하이닉스는 전장보다 2.58% 오른 159만원에 매매 중이다.



SK하이닉스는 1.10% 오른 156만7천원으로 개장한 직후 161만9천원까지 상승하기도 했다.



전날 각각 13.39%와 14.65% 폭락한 데 따른 반발매수가 유입되는 것으로 보인다.



간밤 미국 뉴욕증시에서는 마이크론(-8.85%), AMD(-8.15%), 웨스턴디지털(-6.91%) 등 반도체 업종이 한국 증시 폭락의 영향 속에 큰 폭으로 하락하면서 필라델피아 반도체 지수가 4.49% 급락했다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 8.98% 내렸다.



한편 이날 새벽 발표된 SK하이닉스의 올해 2분기 연결 기준 영업이익은 60조5천426억원으로 지난해 동기보다 557.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다.



영업이익률은 무려 76%에 이르렀다. 다만, 이번 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 63조5천526억원보다는 4.7%가량 적은 것이다.



매출은 79조3천187억원으로 작년 동기 대비 256.8% 증가했고, 순이익은 93조9천226억원으로 1,242.5% 늘었다.



이 시각 현재 유가증권시장에선 외국인과 기관이 890억원과 3천438억원을 순매수 중이다. 개인은 홀로 4천509억원을 순매도하고 있다.



삼성전자와 SK하이닉스 등이 속한 코스피 전기·전자 업종에서도 외국인과 기관은 974억원과 3천645억원 매수 우위를 기록 중이며, 개인은 4천769억원 매도 우위다.

<연합>

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