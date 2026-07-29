티베트고기압도 덮쳤다…다음 주말까지 극심한 더위 이어져

경기·강원영서·충남·부울경 오후 들어 오존 '나쁨' 수준 짙어
북태평양고기압에 더해 상층 티베트고기압까지 우리나라를 덮으면서 29일 폭염이 이어지겠다.
간밤에도 전국적으로 열대야가 나타났다.
폭염중대경보가 내려진 경남 양산은 밤사이 기온이 가장 낮았을 때도 29.1도에 달해 '초열대야'를 겪을 뻔했다. 초열대야는 밤 최저기온이 30도 이상인 경우다.
오전 8시 현재 주요 도시 기온을 보면 부산 29.3도, 울산 28.7도, 대구 28.6도, 대전·광주 28.3도, 서울 26.9도, 인천 26.8도 등 아침인데도 기온이 충청 이남은 30도, 서울과 인천은 27도에 육박하고 있다. 강원과 경북 동해안 쪽에는 오전 8시 기온이 30도를 넘긴 곳도 많다.
이날 낮 최고기온은 32∼38도일 것으로 예상된다.
주요 도시 예상 최고기온은 대구 37도, 울산 36도, 부산 35도, 서울·대전·광주 34도, 인천 32도이다.
극심한 더위는 장기간 이어지겠다.
기상청이 이날 오전 6시 발표한 중기예보를 보면 다음 주 주말까지는 현재와 비슷한 수준의 폭염이 이어질 것으로 전망된다.
이날 햇볕이 강해 경기와 강원영서, 충남, 부산, 울산, 경남은 오후 들어 오존이 '나쁨' 수준으로 짙겠다.
강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지엔 밤부터 순간풍속이 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎인 강풍이 불겠다.
이날부터 달 인력이 강해 바닷물 높이가 평소보다 높겠고 남해서부해상에 이날까지, 서해상에 당분간 바다 안개가 끼겠다. 항해나 조업 시 유의하고 해안 저지대는 침수 피해가 없도록 대비해야 한다.
<연합>
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