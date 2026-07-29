검색

폭염에 화재도 늘었다…전국 화재위험경보 ‘경계’

관련이슈 디지털기획

입력 :
김세희 기자 saehee0127@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

소방청은 28일 오후 2시를 기해 전국에 화재위험경보 ‘경계’를 발령했다. 화재위험경보는 ‘주의-경계-심각’ 3단계로 운영된다.

 

이번 조치는 장기간 이어진 폭염으로 화재 발생이 늘어난 데 따른 것이다. 소방청에 따르면 기상청이 특보를 발효하기 전인 이달 1∼9일 하루 평균 화재 발생 건수는 84건이었지만, 특보 발효 이후인 10∼27일 96.1건으로 약 14.4% 증가했다. 

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 지난 28일 경기 수원시 권선구 효원로에서 살수차량이 도로의 온도를 낮추기 위해 물을 뿌리고 있다. 뉴시스
전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 지난 28일 경기 수원시 권선구 효원로에서 살수차량이 도로의 온도를 낮추기 위해 물을 뿌리고 있다. 뉴시스

최근 5년(2021~2025년)간 여름철(6~8월) 화재는 연평균 8828건 발생해 전체의 약 23.1%를 차지했다. 특히 이 중 전기적 요인으로 발생한 화재는 평균 35%에 달했다. 냉방기기 사용 증가와 노후 전기설비 과부하 등이 주요 원인으로 지목된다.

 

소방청은 경보 발령에 따라 재난방송과 긴급문자를 통해 전기화재 예방수칙을 안내한다. 노후 주거시설과 중점관리대상의 안전관리를 강화하고, 행정안전부·지방자치단체·전력기관 등 관계기관과의 협조체계도 강화한다. 

 

‘폭염119안전대책본부’도 9월 30일까지 가동한다. 119대응국장을 대책본부장으로 하는 이 본부는 상황총괄반, 구조구급반, 생활지원반, 현장안전관리반 등 총 4개 반으로 편성된다. 폭염 상황 관리와 구조·구급, 급수 지원 등 현장 대응을 총괄한다. 

 

소방청은 온열질환자 발생에 대비해 얼음조끼 등 폭염 장비 9종 32만여 점을 갖춘 ‘폭염구급대’ 1600여대를 운영하고 있다. 인공지능(AI)을 활용해 최근 5년간의 온열질환자 발생 현황과 폭염 양상을 분석해 선제적인 구급 대응에도 나선다. 

 

피서철 수난사고에 대비하기 위해 소방공무원, 의용소방대, 민간자원봉사자 등 6245명으로 구성된 ‘119시민수상구조대’를 전국 해수욕장과 계곡 등 275곳에 배치했다. 지역별 의용소방대는 폭염 취약 시간대인 정오부터 오후 5시까지 쪽방촌 주민과 홀몸노인 등을 대상으로 생활 지원 서비스를 강화한다.


김세희 기자 saehee0127@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

이효리, 독보적인 분위기
  • 이효리, 독보적인 분위기
  • 김혜수, 트레이닝복 입고 활짝
  • 뉴진스 민지, 숏폼 영상도 공개…청순 비주얼 눈길
  • 선미, 핑크 메이크업에 금발까지