폭염에 화재도 늘었다…전국 화재위험경보 ‘경계’

소방청은 28일 오후 2시를 기해 전국에 화재위험경보 ‘경계’를 발령했다. 화재위험경보는 ‘주의-경계-심각’ 3단계로 운영된다.

이번 조치는 장기간 이어진 폭염으로 화재 발생이 늘어난 데 따른 것이다. 소방청에 따르면 기상청이 특보를 발효하기 전인 이달 1∼9일 하루 평균 화재 발생 건수는 84건이었지만, 특보 발효 이후인 10∼27일 96.1건으로 약 14.4% 증가했다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 지난 28일 경기 수원시 권선구 효원로에서 살수차량이 도로의 온도를 낮추기 위해 물을 뿌리고 있다. 뉴시스

최근 5년(2021~2025년)간 여름철(6~8월) 화재는 연평균 8828건 발생해 전체의 약 23.1%를 차지했다. 특히 이 중 전기적 요인으로 발생한 화재는 평균 35%에 달했다. 냉방기기 사용 증가와 노후 전기설비 과부하 등이 주요 원인으로 지목된다.

소방청은 경보 발령에 따라 재난방송과 긴급문자를 통해 전기화재 예방수칙을 안내한다. 노후 주거시설과 중점관리대상의 안전관리를 강화하고, 행정안전부·지방자치단체·전력기관 등 관계기관과의 협조체계도 강화한다.

‘폭염119안전대책본부’도 9월 30일까지 가동한다. 119대응국장을 대책본부장으로 하는 이 본부는 상황총괄반, 구조구급반, 생활지원반, 현장안전관리반 등 총 4개 반으로 편성된다. 폭염 상황 관리와 구조·구급, 급수 지원 등 현장 대응을 총괄한다.

소방청은 온열질환자 발생에 대비해 얼음조끼 등 폭염 장비 9종 32만여 점을 갖춘 ‘폭염구급대’ 1600여대를 운영하고 있다. 인공지능(AI)을 활용해 최근 5년간의 온열질환자 발생 현황과 폭염 양상을 분석해 선제적인 구급 대응에도 나선다.

피서철 수난사고에 대비하기 위해 소방공무원, 의용소방대, 민간자원봉사자 등 6245명으로 구성된 ‘119시민수상구조대’를 전국 해수욕장과 계곡 등 275곳에 배치했다. 지역별 의용소방대는 폭염 취약 시간대인 정오부터 오후 5시까지 쪽방촌 주민과 홀몸노인 등을 대상으로 생활 지원 서비스를 강화한다.

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