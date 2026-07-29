SK하이닉스 2분기 영업익 60조 넘었다… 사상 최대 실적 경신

SK하이닉스가 AI(인공지능) 메모리 수요 폭발에 힘입어 올해 2분기 또다시 사상 최대 실적을 경신했다.

SK하이닉스는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 60조 5426억 원으로 전년 동기 대비 557.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.

매출은 작년 동기 대비 256.8% 증가한 79조 3187억 원을 기록했으며, 순이익은 93조 9226억 원으로 1242.5% 급증했다.

이번 2분기 영업이익은 지난해 연간 전체 영업이익(47조 2063억 원)을 뛰어넘는 수치다. 다만 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치(63조 5526억 원)는 약 4.7% 하회했다.

이로써 올해 상반기 누적 매출은 131조 8950억 원을 기록하며 반기 기준 처음으로 100조 원 고지를 넘어섰다. 상반기 누적 영업이익은 98조 1529억 원으로 100조 원에 육박했다.

이 같은 호실적은 전 세계적인 AI 인프라 투자 확대 속에 고대역폭 메모리(HBM), AI 서버용 D램, eSSD 등 고부가가치 제품 공급이 크게 늘고 가격 상승세가 지속된 덕분으로 분석된다.

SK하이닉스 관계자는 “D램과 낸드플래시 모두 전 분기에 이어 큰 폭의 가격 상승을 기록했다”며 “고부가가치 제품 중심의 판매 확대를 통해 최고의 수익성을 창출했다”고 밝혔다.

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