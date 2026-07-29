미군 "이란, 중동 미군에 다수 탄도미사일 발사…모두 요격"

미국의 대(對)이란 군사작전을 총괄하는 미군 중부사령부는 28일(현지시간) 이란군이 중동의 미군 기지를 향해 탄도미사일을 발사했다고 밝혔다.

이란에서 발사한 미사일 모습. AFP연합뉴스

중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "미 동부시간 오늘 오후 5시45분, 이슬람혁명수비대(IRGC) 부대가 이란에서 중동의 미군 기지를 기습 공격하려 다수의 탄도 미사일을 발사했다"고 전했다.

이어 "이란의 미사일은 모두 성공적으로 요격됐다"며 "미군은 경계를 늦추지 않고 있으며, 높은 수준의 준비 태세를 유지하고 있다"고 덧붙였다.

이란군이 미군 기지를 표적 삼아 공습을 가한 이유는 아직 알려지지 않고 있다.

미군은 13일 연속으로 이란에 대해 공습을 이어가다 지난 24일부터 중단했고, 이후 이란 역시 중동 미군 기지에 대한 보복 공격을 멈춘 상태였다.

하지만, 이날 이란의 선제공격으로 이날까지 닷새간 이어지던 대화에 무게를 둔 무력 공방 소강 국면은 위기를 맞았다.

무력 공방을 멈춘 상황에서 도널드 트럼프 대통령은 이란과 대화가 진행 중이며 협상 타결 가능성이 크다고 전망하면서도 협상이 실패로 끝날 경우 이란에 대해 더욱 강력한 공습을 가하겠다고 위협해왔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지